V I C I S I T U D E S

SEGUIREMOS OBSERVANDO NIÑOS EN LAS ESQUINAS

Es triste, pero es real, es un hecho que no podemos ocultar porque salta a todas luces, porque por más que se trabaje en ello para que lo sociedad tome conciencia, nos damos cuenta de que cada vez hay más niños y adolescentes, menores de edad, en la calle, trabajando para llevar algo de comer a sus casas, o al menos eso piensa uno, porque no sabemos qué otras necesidades tengan.

Cada vez las familias están más fragmentadas porque ya poco se ven o salen todos a trabajar, porque su mundo, su realidad así lo amerita. Sin embargo, no hay que perder de vista, que trátese como se trate la familia es el eje conductor de la sociedad, y si la familia está mal o está “en crisis”, la sociedad se encuentra en las mismas condiciones.

Si la familia se fortaleciera desde sus bases, desde su cimentación, nuestra sociedad sería otra, porque sería muy complicado dividirla, como pretenden los partidos políticos y muchas ocasiones, con conocimiento o no de ello, el propio gobierno al calificar a los grupos como conservadores o como liberales, porque al final de cuentas, la familia siempre será familia en cualquier circunstancia cuando se ha educado para serlo.

Todos hemos sido engendrados por un hombre y una mujer, se tiene papá y mamá, aunque por las circunstancias de la propia vida lleguen a quedar truncas estas imágenes. Lo que es muy cierto es que todos tenemos ese derecho, de tener una familia y de crecer en el seno de ella. Es un derecho, pero poco aplicable, porque estamos cada vez más lejos de lograrlo.

He sido educado para comprender que el hombre y la mujer forman una familia porque se complementan, se atraen y se aman, y que es en esa familia, y en ese matrimonio, donde se aprende a vivir, a compartir vida y a valorar lo que representa el tener un padre, una madre, y si se puede, uno o varios hermanos.

Cuando la vida de la pareja, la vida matrimonial, entra en crisis y comienza a desbaratarse, viene en perjuicio de los propios hijos y de la misma sociedad. Todos los integrantes entran, la división aparece y repercute en un aislamiento social que lleva al empobrecimiento, a la pérdida de la autoestima, si es que algún día se tuvo, y lo que es peor e inevitable a ocasionar los problemas y quebrantos sociales. Y si esto pasa, todos salen perjudicados sin distinción de sexo ni de edad.

Es desesperante para un padre o una madre el no poder brindar siempre “lo mejor” para sus hijos, porque no se tiene un trabajo digno o porque no encuentra trabajo, y es ahí donde entra la posibilidad de que los hijos se vayan con ellos a trabajar, para tener que comer y un techo donde resguardarse, dejando a un lado la escuela y los estudios, y mientras eso suceda y no cambie, seguiremos observando a niños, adolescentes y hasta adultos en cada esquina haciendo malabares. Bendiciones.