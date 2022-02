V I C I S I T U D E S

MEJOR NO METERSE EN PROBLEMAS

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. ¿Quién dijo esto? No lo sé, pero cuánta verdad hay en ello. Esto me confirma lo que una vez comenté con una compañera de trabajo, sobre el pensamiento de un personaje universal. Ella me decía que éste no era muy de su agrado, a lo que le comenté que, si no era muy adepta a él, que no se fijara, que era muy respetable, pero que no me podría negar que lo que éste había escrito, era totalmente cierto, y valía la pena considerarlo. “Eso sí”, me contestó.

Esto lo traigo a colación por una plática que tuve con dos personas, vigilantes de un centro comercial, cuando observé que un vehículo estaba más estacionado y al cuestionarles el hecho me comentó uno de ellos, que le habían dicho los que se bajaron del auto, que lo moviera él, si podía, y sin más ni más siguieron su camino.

El otro camarada comentó que la situación está muy complicada porque ya no se le puede decir nada a la gente cuando se está cometiendo algo indebido porque no sabe uno cómo puede reaccionar la otra persona.

Me contaban que, en una ocasión, estando ellos realizando sus labores, de pronto se dieron cuenta que un auto llegó a alta velocidad al estacionamiento y se metió en el primer cajón que encontró el conductor, pero que en seguida se percataron que tras él iban cuatro tipos en dos motocicletas, y que lo habían bajado de su unidad y comenzaron a golpearlo. Cuando los tipos se fueron, ayudaron al que iba en el auto y le preguntaron qué había pasado, y les dijo que se habían hecho de palabras en una esquina cuando les había tocado el alto. Él suponía que ahí había quedado todo, pero que cuando ya iba llegando a la plaza los vio y fue cuando levantó la velocidad para evitarlos. “Lo dejaron muy golpeado”, me dijeron. Y, el otro dijo, “es que ya no sabe uno con quién se mete”.

Este último comento que un día que venía en el camión hacia su trabajo, observó que venía una camioneta de frente al autobús, y que venía bien, despacio y con las intermitentes puestas, pero el chófer del camión no se detuvo para darle el paso, sino que fue todo lo contrario, ya que le “aventó” el camión impidiéndole el paso. No hacía alto, sino que cada vez avanzaba más sin que el conductor de la camioneta se moviera. El automovilista le hacía la seña que se tranquilizará, pero éste ni se inmutaba, hasta que decidió echarse mejor de reversa para evitar algún problema mayor con el conductor del camión.

Hay conductores necios que hacen lo que quieren y se meten en sentido contrario, sean en las calles o en los estacionamientos, y cuando son recriminados por los que transitan bien, éstos son ofendidos por los infractores, o hasta se han llegado a bajar de la unidad para golpear a quienes los han hecho ver sus errores. Es mejor llevársela tranquila y no meterse en problemas. Esta es la sociedad que tenemos hoy en día, pero a Dios gracias, sólo es una parte, una minoría, pero cómo hace daño. El Señor los bendiga.