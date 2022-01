V I C I S I T U D E S

NO SEAMOS INDIFERENTES: ADOPTA UNA MASCOTA





No son una, dos o tres, sino un sinfín de hechos reales, vueltas imágenes, que me he encontrado, al igual que ustedes mis apreciados lectores, observando el deambular de los llamados “perros callejeros”, porque no tienen “amo”, dueño que los cuide, los alimente y esté al pendiente de sus primarias necesidades.

Si es en las calles de la ciudad o en las carreteras de nuestro país, me he encontrado con perros de todos tamaños, de diferentes razas, de los llamados eléctricos o los de pedigrí, pero andan por todos lados, todos flacuchos, desaliñados, de mal aspecto, y, por supuesto, llenos de pulgas y enfermedades.

Uno piensa en mil cosas que pudieron haber pasado para que estos pobres animalitos vivan lo que les ha tocado vivir, y, para ser realistas, es muy difícil poder atender a todos ellos, más, sin embargo, puede darse el caso que se pueda ayudar a alguno o algunos de ellos para que tengan “una mejor vida”. Hay quienes se desviven por atender a este tipo de animalitos, pero hay también quien los lastima, maltrata y los ve con demasiada indiferencia. No nos fijemos en estos últimos, más bien centrémonos en los primeros, aquellos que luchan por dignificar su existencia como seres vivos. Consideren lo siguiente, ante la triste realidad que tenemos:

ADOPTA UNA MASCOTA. Si así lo quieres y te encuentras a un perrito o perrita en la calle, y te gustan las mascotas, pues entonces no lo pienses mucho y adóptala. Si pensabas adquirir una de pedigrí y te encontraste con una que no lo tiene, no veas la diferencia y adóptala. No te arrepentirás, pues suelen ser muy agradecidas.

SI NO PUEDES ADOPTARLA DALE UN HOGAR TEMPORAL, mientras encuentras a alguien que si la quiera en casa. Cuando en familia decidimos dar refugio temporal a tres cachorritos, terminamos quedándonos con los tres; ya tenemos ocho años con ellos.

SI NO PUEDES DAR UN HOGAR TEMPORAL, APADRINA, es decir, ayuda a aquellas personas que los han acogido, para que siempre estén bien alimentados y atendidos. SI NO PUEDES APADRINAR SIRVE DE VOLUNTARIO, buscando refugio y una familia que desee tener una mascota en adopción.

SI NO PUEDES SER VOLUNTARIO, DONA, es decir, realiza alguna donación a alguna institución que se preocupe por la vida, salud y atención hacia estos animalitos, hacia las mascotas. SI NO PUEDE DONAR, PUES ENTONCES, COMPARTE, la información que ayude a que estas posibles mascotas, tengan un hogar fijo, donde sean bien atendidos y queridos. En verdad que no podemos mostrarnos indiferentes ante esta situación que se vive en nuestro entorno. También en esta especie viva, hay que dar un sí a la vida, pero con responsabilidad social y humanitaria. El Señor, nuestro Buen Padre, nos llene de bendiciones.

Mtro. Armando.