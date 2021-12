V I C I S I T U D E S

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE MÁS HUMANA

Desde que tengo uso de razón he escuchado que nos debemos preparar para “tener un futuro mejor”; que debemos estudiar para “ser alguien en la vida”, sin habernos dado cuenta que ya por el hecho de ser personas, ya somos “ese alguien” en ella, sin embargo, la propia vida nos va mostrando que efectivamente es importante leer y estudiar, pues es la base de ese futuro que tanto se anhela. Todos estudiamos para aprender lo que nos gusta, y habrá quienes se preparan para enseñar a otros a seguir los estereotipos de formación, por lo que es importante imaginarnos a quienes estudian para curar enfermos, en este caso, principalmente, los médicos.

Retomo para ustedes algunas de las ideas plasmadas por el Médico Pediatra Eduardo González Campos, con respecto a la medicina y a los médicos. Él mencionaba que: “Una de las claves esenciales del arte que es la medicina es: la relación medico paciente, la atención a su padecer personal, concreto, como fin ultimo de la medicina y como medio de comprender su enfermedad y actuar en ella”. Complementaba esto al decir que la relación que debe existir entre el médico y el paciente debe ser más humana, y que muchos colegas se olvidan de este pequeño detalle.

Y como se han olvidado de ello, ha traído como consecuencia dos cosas: PRIMERA,

“El médico ha permitido que no aprecien su trabajo, al dejar de cobrar porque sólo “orienta” al paciente, o al cobrar poco para ayudar al paciente en sus gastos. Eso no es ni arte, ni ciencia, ni compasión, es ejercer una profesión que no llena de orgullo, una medicina a la que no se ama. Esto hace que se pierda respeto al médico y se deje de rendir honor a su sabiduría”. SEGUNDA, y que a mi parecer tiene mucha razón, y más aún ha sucedido durante muchos años atrás, cuando afirma que: “En los últimos años la relación médico-paciente se ha deteriorado en instituciones públicas de salud, en donde la cantidad de consultas es lo principal sin importar la calidad”.

Mi estimado Eduardo, en Gloria esté, mencionaba a un personaje de nombre Mariano N. Castex, que debió ser médico por lo que expresaba, el cual le mencionó en su momento que: “A mi entender, el término medicina en sentido estricto, implica una relación, un contacto de persona a persona humana. Medicina implica un acto que abarca dos seres estrechados por un lazo mutuo.” Qué importante son estas palabras, que deberían comprender todos los médicos por igual, porque la medicina es única y juega un papel muy significativo a nivel personal, familiar y social.

Por último, el DOCTOR González Campos, menciona a dos personajes más, a los que hago referencia en este momento: “En la consulta, el enfermo se entrega “confiadamente” al médico. Es el caso, como define Louis Protes, de una “CONFIANZA FRENTE A UNA CONCIENCIA”, señaló el doctor Ignacio Chávez”.

Lo cito textualmente para que no sean mal interpretadas esas palabras. Nuevamente mi respeto y reconocimiento a este distinguido Médico Pediatra.