V I C I S I T U D E S

¿ ACABARÁ ALGÚN DÍA ?

“¡Qué tiempos!¡Qué morales!” llegó a mencionar alguna vez Cicerón. Cuando creemos que los tiempos actuales son mejores porque la humanidad ha estado cambiando en la percepción de las cosas, nos vamos percatando que, por desgracia, no es así, pues basta ver y observar lo que pasa día con día en los diferentes contextos mundiales.

Pobreza, marginación, discriminación, falta de respeto, intolerancia, falta de sentimientos y mal manejo de las emociones, nos tienen enfrascados en una contradicción humana, donde hay más apertura para todo, pero al mismo tiempo, se muestra que en realidad no es así.

¿Sabe usted de alguna falta de tolerancia, de racismo o discriminación entre nuestros congéneres, y no hablando de distancias que nunca alcanzaremos, sino de lo que sucede en nuestra colonia, ciudad o país? ¿Ha sido usted objeto de tales circunstancias, simple y llanamente porque no es usted o yo “de la clase acomodada o de la élite citadina”?.

No, es que usted está equivocado me dirían unos, pero la realidad me sigue confrontando con lo mismo: la diferencia humana que, por desgracia, nunca dejará de existir, se recrudece, pero ahora con un tinte especial, la violencia, los ataques, los homicidios, las agresiones verbales y físicas, y otras formas que el propio género humano, también ha inventado para lastimarse.

¿Eso es nuevo? ¡Claro que no! ¿Cuándo acabará? Una pregunta muy, pero muy difícil de contestar. No hay que ir tan lejos, pues basta escuchar a alguien en la calle o en la casa de lo que nos acabamos de enterar: se accidentaron adolescentes porque iban ingiriendo alcohol; niños de diez o doce años dispararon una pistola queriendo asaltar a un adolescente de quince; los familiares, el papá o el padrastro, de unas niñas fueron los responsables de su muerte porque no les obedecieron; la esposa de fulano de tal asesinó a su marido porque éste la golpeaba y humillaba mucho; porque no era de su “categoría” y “no eran iguales”, jóvenes bien, atropellaron a otros tres jóvenes que acababan de salir del mismo antro. Todo esto, no es que haya pasado en nuestra tierra, sino que son hechos que han pasado en el mundo, en esos espacios inalcanzables para nosotros, pero que están a la vuelta de la esquina en el suelo nacional que pisamos.

¿Qué estoy exagerando? Entonces, no me lo crean sino lean e investiguen cómo está nuestro “mundo de igualdad”, que en verdad todos deseamos, pero que falta trabajar en la conciencia y valores de una sociedad que se ha vuelto indiferente.

El manejo de las emociones es un tema para tratar y trabajar en gran plan, porque de ello depende el cómo nos estamos comportando unos con otros. Las emociones pueden estar fuera de control que traen a nuestra vida sinsabores, que quizá hubiésemos podido evitar.

Aristóteles nos dijo: “Cualquiera puede ponerse furioso…eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta… eso no es fácil”. El Señor nos dé su paz. Bendiciones. Mtro. Armando.