V I C I S I T U D E S

NUESTRO ADN MARISTA

Pasado mañana, sábado seis de junio, celebramos los Maristas la festividad de nuestro Fundador, San Marcelino Champagnat. Es motivo de alegría y orgullo vivir esta Festividad Marista, que une a toda la comunidad en el mundo entero. No quiero ahondar más al respecto, porque deseo utilizar mi espacio editorial, para compartir a toda la Comunidad Marista del Colegio Pedro Martínez Vázquez, el mensaje de Nuestro Superior General, Hermano Ernesto Sánchez Barba, que desde Roma nos dirige para que experimentemos la vivencia de Champagnat en cada una de nuestras Comunidades Maristas. Éstas son algunos fragmentos de su mensaje:

“El seis de junio festejamos a nuestro fundador, este año tal vez de manera muy distinta a como lo hacemos comúnmente. Lo celebramos de forma más sencilla y discreta, pero no con menos profundidad y alegría que otras veces…, desde una perspectiva más reflexiva”. “En la mayoría de los países donde estamos presentes experimentamos la fuerte pandemia que vive el mundo debido al Covid-19. Nos entristecen mucho las pérdidas humanas que hemos tenido de varios Maristas de Champagnat, hermanos y laicos, así como de familiares muy cercanos afectados por la enfermedad. Hemos sentido también el dolor de no poder acompañarlos de cerca en sus últimos momentos”.

“Por otra parte, es positivo saber que la mayoría de los casos de contagio que hemos tenido han salido adelante y se han recuperado. Nos alegra constatar la entrega y cercanía de quienes se dedican al cuidado de la salud, así como la de todos los que han colaborado apoyando en diversos servicios a la gran mayoría de la población en este periodo de pandemia y confinamiento”. “En esta situación, nos hemos encontrado más de cerca con lo mejor de cada uno de nosotros y, a la vez, con nuestras propias zonas de límite y de vulnerabilidad.

Se han reavivado y recuperado algunos valores y buenas prácticas propios de nuestro espíritu de familia. Ha sido la ocasión para comunicarnos de cerca y valorarnos más”. “Un espacio de mayor encuentro y contacto con Dios. Y, posiblemente, tampoco habrán faltado momentos de ansiedad, de tristeza o soledad, así como de algún tipo de desencuentro con quienes están a nuestro alrededor”. “Por otro lado, en varios lugares hemos tenido que cerrar las obras educativas sin tener la posibilidad de ofrecer nuestros servicios, pues no se cuenta con los medios digitales para ello”.

“No estoy seguro si Marcelino Champagnat habrá vivido algo parecido a una pandemia mundial. Quizás no. Pero me atrevo a pensar que pudo haber vivido algo semejante, o incluso peor, como serían las circunstancias de una revolución o también algunos momentos de gran dificultad que sucedieron en su propia vida y en la del naciente Instituto”. “¿Cuáles serían algunos de esos elementos básicos que a Marcelino le movían para no quedarse paralizado por el miedo, o para no permanecer cómodamente en su zona de confort?. Entre otros aspectos, deseo subrayar tres de ellos: su confianza, su audacia, su fraternidad”.“

Este seis de junio, lo celebraremos en comunidad y en familia. Nos uniremos en comunión, como familia global. Que la celebración de San Marcelino Champagnat nos anime, como Instituto, a caminar juntos, de la mano de María, aprendiendo del Fundador lo mejor de nuestro ADN Marista. Fraternalmente, H. Ernesto”. Felicidades a todos los MARISTAS DE CHAMPAGNAT de Irapuato. Mtro. Armando. BENDICIONES.