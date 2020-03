V I C I S I T U D E S

ESTA VIDA SE VA A IR MUY RÁPIDO





La semana pasada, visitando una institución educativa donde presté mis servicios profesionales, me encontré a tres personas, dos maestros y un compañero de mantenimiento, que me saludaron y aprovecharon para preguntarme, de distinta forma y en diferente momento, si aún seguía colaborando para el Sol de Irapuato. Los tres coincidían en una cosa: compraban el periódico los días domingos porque tenían más tiempo para leer y porque ese día salían mis colaboraciones. Los docentes me decían si seguía colaborando con mis escritos, cuál era el día en que éstos salían, porque no lo sabían.

El compañero de mantenimiento, fue quien me dijo que porqué lo habían cambiado de día. Le expliqué los motivos. Me confeso que ya no compraba el periódico porque no veía mis colaboraciones, lo cual de antemano agradezco su deferencia, comentándole que no estaba en mis manos y que era una disposición de los superiores, que lo importante era que aún nos permitían colaborar con nuestra casa editora. Él me comentaba que a él le servía mucho lo que escribía porque era el único medio personal que tenía para leer, porque no leía libros ni leía las cosas por internet, y que sentía que, aunque fuera algo, siempre trataba de aprender de mis escritos. Eso, mis estimados lectores, me confirma, que independientemente de las ideas que a cada quien le fluyen y las deja plasmada en los escritos, también es importante lo que otros comparten para hacerlos extensivos a aquellos que no visualizan los textos por internet, por el motivo que ustedes quieren justificar.

Ante ello, y pensado en lo que me dijo este compañero, por él, y por muchos más, les comparto el siguiente mensaje atribuido a su Santidad el Papa Francisco, que al calce dice: “Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo, no se queje tanto, no pierda el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz, si se equivoca, déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje de ser buen padre. No se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa, ni se mate dejándole herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno; no se dedique a acumular plata. Disfrute, viaje, goce de sus paseos, conozca nuevos lugares, dese los gustos que merece y permita tener a los perros más cerca. No se ´ponga a guardar las copas. Utilice la nueva vajilla, no economice su perfume preferido, úselo para pasear consigo mismo, gaste sus tenis favoritos, repita sus ropas favoritas. ¿Y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho para la navidad, el viernes, un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando todo sea perfecto. Mire… no existe el todo perfecto. Los seres humanos no pueden lograr esto por\u0009que simplemente no se hizo para completarlo aquí. Aquí es una oportunidad de aprendizaje. Así que tome esta prueba de vida y hágalo ahora. Ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente y deje el resto en las Manos de Dios”. El Señor les bendiga y les dé su paz. Armando Hernández Origel