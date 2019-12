V I C I S I T U D E S

CAMBIO DE ESTRATEGIA PARA ENCONTRAR UN HOGAR

Por: Armando Hernández Origel

El pasado sábado requeríamos mi esposa y yo el ir a la ciudad de León. En la carretera nos tocó ver, tanto de ida como de venida, por diferentes carriles y kilómetros, a dos perritos atropellados, totalmente deshechos, desbaratados, quizá porque alguna unidad los atropelló y algunas más les pasaron sin querer por encima. Perritos abandonados y a la deriva.

No quiero pecar de exagerado, pero aquí en Irapuato abundan los perros callejeros, aquellos que se han reproducido en nuestras calles o de aquellos que han sido abandonados a su suerte por sus “disque dueños”. Nos damos cuenta que hay perros, a los cuales denominados por desgracia de forma despectiva como “eléctricos”, porque están cruzados corrientes con corrientes, pero también nos hemos encontrado con perros de pedigrí que se han escapado de sus casas, por descuido de estos “dueños”. Hay algunos que portan su placa de identificación, pero la mayoría por desgracia no la trae. Tanto los unos como los otros forman parte de esa “jauría” que se encuentran en total abandono y que pocas personas se preocupan por ellos. Todos, querámoslo o no, tienen un valor para una buena parte de la gente.

Nosotros tenemos desde hace siete años a tres mascotas que recogió mi hija con un amito suyo, de un terreno baldío; otra más que fue rescatada al mismo tiempo fue adoptada por una de mis cuñadas, es decir, en realidad fueron cuatro que teníamos en casa. Ellas son el “Machín”, la “Negra”, la “Coffe” y la “Samantha”. Todas nacieron en la calle, en un terreno lleno de maleza, pero si alguien las viera sin conocer la historia, dirían que son de buena raza: el Machín parece un labrador, la Negra un pastor francés, la Coffe un golden retriever y la Samantha un schnauzer grande, o al menos así los vemos nosotros.

Cuenta una historia mis queridos lectores, que hubo un matrimonio que se encontró con seis cachorritos, que nacieron de una perrita con pedigrí, y que había sido abandonada por su dueña, una vecina que se había mudado de casa y la había dejado a la deriva. Los cachorritos nacieron en la calle y de momento ellos los recogieron, al igual que a su mamá, pero como no podían quedarse con todos, querían acomodar a los demás. Decidieron quedarse con la procreadora.

Un amigo suyo les comentó que los anunciaran en alguna estación de la radio, para ver quienes estaban dispuestos a quedarse con alguno de ellos. En la radio decían que se regalaban cachorros con pedigrí, pero nunca obtuvieron respuestas de los radioescuchas; nadie se interesaba por ellos.

Otro amigo de este matrimonio se percató por la radio de dicho procedimiento. Los contactó y les propuso otra estrategia. El amigo les decía que en la misma radio volvieran a anunciar a los cachorritos, pero que ahora los ofrecieran en venta, con un valor simbólico, es decir, que dichos cachorritos se vendían en trescientos pesos cada uno. Cuenta la historia que ese mismo día se vendieron los seis. Saque sus conclusiones mi estimado lector. Espero hayan pasado una bendecida Noche Buena y que pasen una bonita y bendita noche de Año Nuevo.