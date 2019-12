V I C I S I T U D E S

APRECIEMOS Y DISFRUTEMOS LO QUE HACEMOS

Por: Armando Hernández Origel

No es que no se pueda, pero cada vez cuesta más trabajo encontrar personas dentro de una empresa o institución que aprecie las labores que realizamos en el día a día, y más difícil es que nosotros reconozcamos y apreciemos lo que estamos haciendo.

Siempre hay cosas que nos gusta hacer en nuestra vida, tanto en los estudios, como en la casa, en nuestros tiempos libres y hasta en el trabajo, y, obviamente que nos podemos encontrar con muchas de ellas, pero también tendemos a priorizar dichas acciones, ya sea por el gusto, por los tiempos, por hacerlo solo o en grupo.

¿Qué es lo que mejor podemos valorar o apreciar en nuestro trabajo dependiendo del tipo de institución en el que nos vemos inmersos: la relación con nuestros compañeros, el horario, el entorno ambiental, lo que nos toca hacer, el salario?. Eso cada quien lo debemos valorar para poderlo disfrutar. La mayoría de las veces, dependiendo de lo que hayamos estudiado, sea a nivel básico, técnico o profesional, tratamos de buscar un trabajo que vaya acorde con ello, pero otras veces lo buscamos por lo que nos gusta hacer, por lo que creemos que nos va a permitir disfrutarlo, por el sueldo que nos ofrecen, o porque nos han dicho que quienes ahí laboran reciben un trato humano y responsable.

Cuando esto llega a pasar, sabemos que eso nos atrae y que deseamos estar ahí durante mucho tiempo, pero hay algo más importante aún, así lo creo yo, y es el hecho de decirlo, compartirlo con las demás personas, ya sea dentro de la empresa, fuera de ella o cuando las circunstancias lo ameriten.

Ya habrá algunas personas que al escucharnos desearían laborar en nuestra empresa, por eso es bueno no quedarse callado, sino que cada vez que podamos valoremos ante lo demás lo que estamos haciendo y en donde aprecian lo que hacemos. Mas de alguno tendrá que elegir si siguen donde mismo o trata de buscar trabajo en donde nosotros estamos.

En lo personal aprendí que en verdad nuestros proyectos personales deben estar en concordancia con los proyectos institucionales para que se den resultados positivos, y si de momento ambos se alinean, nuestro trabajo será más apreciado, considerado y nos dará tranquilidad y estabilidad, sin embargo, puede llegar el día en que nuestro proyecto personal o familiar ya no está al día con el proyecto de la institución y ya no se nos dan las cosas o no se siente uno satisfecho. Hay que tener el valor para hacerse a un lado, por la salud física, mental y emocional personal y, también, porque no decirlo por la salud institucional. Debe haber congruencia entre las dos partes, ya que, de esa manera, los beneficios serán recíprocos.

Parafraseando a Paulo Coelho terminaría diciendo: “Deja de pensar en la vida laboral y resuélvete a disfrutar y apreciar lo que haces dentro de ella”. Estimados lectores, el Señor les bendiga y les dé su paz. Armando Hernández Origel.