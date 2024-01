Urgencias migrantes: ¡caravanas, secuestros y el tiempo se acaba para registrarse a votar!

Iniciamos el 2024 con distintas urgencias en materia de migración. Por un lado, vemos cómo las caravanas migrantes asfixian la frontera entre Estados Unidos y México, marcando números históricos de personas que intentan cruzar de manera indocumentada. Esto, a su vez, ha generado una crisis política e, incluso, de gobernabilidad para Joe Biden, quien no termina de ponerse de acuerdo con López Obrador para dar soluciones a la creciente oleada de personas que buscan el “sueño americano”. Finalmente, el tiempo para registrarse y poder votar se acaba para los mexicanos que radican en el exterior, por lo cual es urgente que levanten la mano y sean parte de las decisiones que mejoren su realidad y la situación de millones de migrantes. Son momentos de urgencias, pero también de tomar decisiones y, sobre todo, de participar.

Comencemos con las caravanas migrantes. Cada vez son más las personas que huyen de sus países de origen para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y, en el mejor de los casos, escapar de las pesadillas que los persigue. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que en el 2023 fueron más de dos millones de migrantes los deportados. (Tan sólo en diciembre de 2023, la patrulla fronteriza detuvo a más de 235 mil migrantes, marcando un récord, ya que nunca antes se había tenido tantas llegadas de migrantes desde que se registran datos en el año 2000). Si bien, las caravanas comenzaron su peregrinar en 2018, año con año son más frecuentes y numerosas. Ejemplo de la urgencia que hoy en día tienen miles de personas por escapar es la caravana conocida como “éxodo de la pobreza”, conformada por personas de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba, Brasil, El Congo, Mali y Guinea. Esta caravana fue disuelta en Chiapas apenas el dos de enero, con el argumento del Instituto Nacional de Migración de entregar visas humanitarias por un año. ¿Les cumplirán tal promesa? Ya lo veremos…

Esta inusitada movilización masiva de personas ha puesto en jaque a los gobiernos de Estados Unidos y México. No olvidemos que tan sólo en 2023 se dieron sucesos muy complicados en nuestro país, como el incendio en una de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, en el que, desafortunadamente, murieron 40 migrantes. Este trágico suceso puso al gobierno de México en tela de juicio internacional por el trato a los migrantes que piden asilo o que transitan por nuestro territorio. En cuanto a nuestros vecinos del norte, la crisis migratoria en su frontera con México (como ya la define la ONU) ha sido aprovechada por algunos sectores radicales para convertirla en una tormenta política para Joe Biden, sobre todo porque en este 2024 habrá elecciones presidenciales. ¿Y qué han hecho ambos gobiernos para atender esta urgencia? Biden y López Obrador apenas y han sostenido llamadas telefónicas, además de una reunión de “emergencia” entre delegaciones de ambos gobiernos para intensificar esfuerzos. ¿Resultará su estrategia? Mientras lo sabemos, estados como Florida y Texas ya pusieron sus cartas sobre la mesa con dos de las leyes antiinmigrantes más duras en la historia de ese país.

Finalmente, muchos dirán que votar no es tan importante como la situación de vida o muerte que pasan los migrantes, sin embargo, creo que el voto de los mexicanos que viven en el extranjero tiene el poder de cambiar las políticas que ayuden a salvar vidas de migrantes. En este sentido, la urgencia es la del tiempo que se agota para que los mexicanos que viven en el exterior se registren y tengan la oportunidad de votar en las próximas elecciones del próximo dos de junio. ¿Por qué es urgente registrarse? Porque con el inicio de este 2024, todos renovamos la esperanza de una mejor nación, sin importar nuestro lugar de residencia. ¿Acaso tú, amigo migrante, que te ganas la vida en otro país, no deseas que en tu México existan las oportunidades suficientes para no estar más tiempo lejos de casa y poder disfrutar a tu familia? ¿No es verdad que día a día ves cómo el sudor de tu frente no sólo da una mejor vida a tus seres queridos, sino que, además, contribuye a que Estados Unidos sea la gran nación que da oportunidades a los migrantes? Esta trascendencia, que ya de por sí es de gran mérito, es la que puedes tener si decides registrarte y votar, por quien sea, ¡lo importante es que tu voz se escuche tan fuerte que te sintamos aquí, en tu tierra! Recuerda: tienes hasta el 22 de enero para solicitar tu credencial ante el Instituto Nacional Electoral. También, es muy importante tener en cuenta que si ya cuentas con tu credencial del INE, tienes hasta el 20 de febrero para registrarse y poder votar. ¡La decisión es tuya!

Como hemos visto, las urgencias en materia de migración son el gran reto para este 2024. Y lo son porque vivimos tiempos históricos, marcados por una terrible pandemia, la del Covid-19; por las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina; además de una crisis política, económica y de inseguridad en América Latina. Estos factores, sumados a las catástrofes naturales, han convulsionado al planeta, generando la movilización masiva de personas. Pero no hay urgencia que, con esperanza y participación, no podamos resolver. Por lo pronto, en México y Estados Unidos estamos a unos meses de elegir entre seguir con la manera de atender las urgencias (y no sólo en materia de migración) o corregir el rumbo de nuestros países. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Que en esta decisión, los mexicanos en el extranjero, si así lo deciden, serán una pieza trascendental.

Amigo migrante, recuerda que puedes registrarte para votar desde el extranjero en www.votoextranjero.mx





Coordinador Nacional Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Facebook @juanhernandez.org

Twitter @JuanHernadezS