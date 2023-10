Una mexicana en Madrid

Han pasado ya tres semanas desde que me despedí de una extraordinaria mujer, quien se fue del país, buscando el camino de sus sueños, de su corazón, de nuevos retos y rumbos profesionales para iniciar una nueva vida y seguir llenándonos de orgullo a todos quienes la conocemos. Seguramente, y sin ninguna duda, como lo hacen ya tantos paisanos nuestros, estará en tierras españolas, dejando el nombre de México muy en alto.

A esa mujer a la que hoy se encuentra en otro país intentando superarse, hoy ella me hace más falta que nunca. Se que la volveré a ver y que nos volveremos a encontrar, mientras tanto toca acostumbrarse a la ausencia física y comenzar a compartir desde la distancia. Es precisamente en una de esas pequeñas conversas que intentamos mantener pese a la diferencia de horario, me expresaba con sufrimiento la añoranza de tantas cosas y personas que se quedaron en su México, entre ellos, la jamas inigualable tortilla mexicana y es que una de las primeras cosas que intentó identificar a su llegada, era saber donde se encontraba el mejor lugar de Madrid para comer unos buenos tacos mexicanos.

En días pasados llegó muy temprano a mi teléfono una notificación que confirmaba la recepción correcta de una imagen que venia acompañada de varios stickers y del texto “Finalmente unos buenos tacos”. Había encontrado pues un buen lugar para comer y disfrutar de su comida favorita y la de casi todo mexicano. Sin duda me alegre por ella, pero aquella imagen colorida en su totalidad por cebolla morada y unos intentos de salsas contrastaban fuertemente con el remiendo de tortilla que las acompañaba.

No puede evitar preguntarme lo verdaderamente difícil que es encontrar una buena tortilla cuando se está en el extranjero y el por qué sigue siendo, al día de hoy, todo un reto y complicado para los agricultores y empresarios mexicanos exportar nuestro maíz y tener embajadas decentes del taco mexicano. Entiendo que la diferencia gastronómica sigue siendo una barrera importante, pero no me dejarán mentir que la tortilla mexicana es un manjar cuando se prepara correctamente y con el maíz adecuado, y creo que en España están a punto de descubrirlo, les comparto el por qué.

El pasado 26 de septiembre, la Embajada Mexicana en Madrid presidió el primer “Foro del maíz mexicano”, a cuyo evento acudieron no solamente decenas de empresarios e importadores de la comunidad madrileña, sino de toda España y Europa. El evento fue promovido por la Asociación Empresarial México-España, cuyo principal objetivo es el crecimiento y desarrollo de empresas mexicanas para facilitar su acceso a los recursos y servicios que les permitan establecerse. En esta ocasión, el evento se realizó para promover el maíz mexicano Non-GMO entre productores, importadores y consumidores europeos para resaltar los beneficios y virtudes de este grano mexicano.

La etiqueta Non-GMO no es otra cosa que una distinción que garantiza que el maíz no ha sido alterado ni modificado genéticamente, es decir, un maíz mexicano Premium. La demanda del maíz mexicano está creciendo a cifras agigantadas en Europa, donde el intercambio de productos que contienen maíz ya supera el billón y medio de dólares anuales, con una taza de crecimiento estimada del 4% anual.

Y si bien es cierto que hoy en día se tiene una disputa muy fuerte con Estados Unidos por el uso de maíz transgénico, a lo cual, por cierto, les debo una columna para profundizar sobre el tema y los retos que enfrentan y se avecinan para los agricultores y el grano mexicano. Pero mientras llega esa columna prometida y las resoluciones a las disputas entre ambos gobiernos que no están previstas para antes de marzo de 2024, en México sigue estando prohibido el uso del grano de maíz transgénico para consumo humano, lo que enaltece y potencializa nuestro maíz y nuestro campo mexicano, donde 30% de las tierras fértiles y aptas para la agricultura están dedicadas al cultivo de al menos 59 especies distintas de maíz.

Es por ello que, al evento en Madrid, asistieron también representantes de los principales estados productores de nuestro país, como Sinaloa, Michoacan, Oaxaca y Puebla, quienes fueron los encargados de apuntar el potencial del grano mexicano como producto de exportación, así como las diferencias que se tienen entre nuestro maíz, que cuenta con una etiqueta premium, respecto a otros maíces transgénicos. Fueron señaladas también las virtudes y beneficios para el comercio del maíz en España y la región.

España es, sin duda, un país lleno de oportunidades para la inversión extranjera, donde los empresarios y agricultores mexicanos han empezado a sacar beneficio de esta situación para traer sus productos y nuestro maíz a Europa, siendo España, el puerto de entrada.

Por noticias y eventos como éste sigo creyendo que en México estamos viviendo en materia económica y de negocios una época dorada y lo mejor aún está por venir. Será una responsabilidad y obligación para todos saber aprovechar y sacar el mayor provecho de ello. Por lo tanto, te invito a ti, mi querido lector, a no dejar de innovar y buscar la manera ideal de expandir tu talento y llevar tu producto mexicano a otras regiones, tu gobierno local y federal tienen programas para ti y existimos cientos de empresas calificadas para ayudarte a llegar a cualquier destino y frontera.

No tengo duda alguna que así será.

Y a ti que me lees, tomando tu café desde alguna plaza en Madrid o recostada en tu habitación, con el balcón entreabierto a esa maravillosa vista, decirte que te voy a extrañar mucho, pero sé que estarás bien, sé de verdad que te irá bien. La distancia no nos va a separar, porque nuestros corazones estarán unidos para siempre. Te volveré a ver, hasta entonces.





Analista empresarial y director regional de Logística y Relaciones Comerciales de Palos Garza

miguel.rivera@palosgarza.com