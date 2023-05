“¿Qué es un metaverso? El metaverso es un mundo virtual, uno al que te podrás conectar, utilizando una serie de dispositivos que te harán pensar que realmente estás dentro de él. Lo que tu consideras el mundo real es, aunque no te lo parezca, también un mundo virtual, un metaverso”. José Antonio Hernández de la Moya.

Lugupe, pintor y palabrero, escribió en el prólogo del libro “Un poeta en el metaverso”: el poeta Santiago Sotelo se atreve como los grandes futuristas a crear, imaginar para otro tiempo, el próximo venidero. En el libro antes mencionado, descarga toda su imaginación como un torrente potencial de sueños y deseos, atraviesa el infinito de sus decires para construir la arquitectura de sus palabras y llevarnos al otro lado del pensamiento. El metaverso es un mundo nuevo imaginado y virtual, desde que el gran creador de Facebook, Mark Zuckerberg, “anunció que es una de las palabras que más interrogantes tiene en los últimos años”.

¿Qué es el metaverso? Es un acrónimo compuesto por “meta”, que proviene del griego y significa “más allá”, mientras que “verso” hace referencia al “universo”, por lo que hablamos de un multiverso más allá del que conocemos actualmente. En el campo de la poesía poco se ha explorado del metaverso, pero Sotelo se atreve a futurizar como las teorías del científico del cosmos. En realidad, no hay nada nuevo: el multiverso ha existido por siempre y para siempre, aunque para nosotros, los humanos, el pensamiento para imaginarlo no nos alcanza.

Santiago Sotelo nació en el año de 1958 en el pueblo de Tuxpan, Iguala, Guerrero. Se estableció en Silao, Guanajuato, en 1974. Es promotor cultural, poeta, pintor, calaverista popular, orador y declamador. Como declamador y orador ha ganado varios premios. Colaboró en el ya desaparecido semanario de León “Séptimo día”, en el periódico El Sol de León y en Silao en el Diario “ABC” y las revistas “Lenguas, Campanas y Limas” y “Chofer”.

Libros editados: Espigas del alma (poemario, 1981); El torito (danza tradicional de Silao 2020); Poética (Poemario 2020); Un poeta en el metaverso (poemario, 2022); participación en siete antologías bilingües y diez en español.

En 1989 propuso con su hermano, el también poeta Miguel Ángel Realeño, el que es hoy “Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta”, como un homenaje a este poeta silaoense. De su libro Encomento tomo el poema titulado “Mujer Metaverso”. “Entré a tu mundo/ por tus cálidos ojos,/ una ventisca suave/ me arrastró a tu boca/ y una palabra amorosa/ me retuvo en tu respiración./ ¡Entra! Es tuyo mi cuerpo./ crucé rápido/ el espacio de tu alma/ donde un pensamiento tuyo/ me detuvo urgente:/ “puedes quedarte a vivir/ si quieres/ en mí, para siempre”/ una sensación de vida real/ tocó mi ser virtualizado./ no sabía que hacer/ y empecé a temblar/ mientras buscaba tus labios/ con mis deseos,/ recorrí toda tu sangre/ de pies a cabeza/ y desperté, en posición fetal/ en una tenue oscuridad./ Primera vez/ que un eclipse de mujer/ oscurece con amor/ mi abandonado ser”. ¡Magnífico poemario!





