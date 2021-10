Un enfoque poco común sobre la decisión de la SCJN

Querido lector, en esta ocasión quiero poner a tu consideración un enfoque poco común de una realidad nacional, pues habiendo varios aspectos sobre esta misma cuestión a abordar y que seguramente trataré en el futuro. Pero por ahora, te invito a analizar un enfoque que hoy voy a dejarte para tu reflexión.

Se nos ha dicho que México es un país democrático, así que veamos una definición de Google sobre la democracia: Es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho al pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.

No obstante, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual esta conformada por once personas denominadas ministros, que ejercen el cargo por quince años, no son elegidos por voto popular, sino que son propuestas por el presidente de la República y designadas por la Cámara de Senadores.

Estos once ministros tienen un poder impresionante, pues asumen el máximo tribunal constitucional y autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de nuestra federación, a excepción de la materia electoral. Es decir, lo que estas once personas digan o interpreten sobre una ley si es válida constitucionalmente o no lo es, entonces así es y punto, no hay órgano ni autoridad que se encuentre sobre esta Corte Suprema o recurso judicial que pueda interponerse a sus decisiones.

De tal manera que la interpretación que estas once personas den a la constitución y la viabilidad de las leyes sobre esta constitución, así deben ser aplicadas para gobernarnos a los 126 millones de mexicanos que somos en el país, ¿llamarías a esto una democracia?

Además, si pensamos un poco más lo que sucedió el pasado 07 de septiembre del presente año, cuando la SCJN interpretó que atentar contra la vida de las mujeres niñas y los hombres niños por nacer no puede considerarse un acto de violencia, nótese que no se consideró al pueblo mexicano para que este decidiera si deseaba un país donde el derecho fundamental a la vida no fuera respetado para todos los mexicanos.

Porque finalmente se trata del derecho fundamental a la vida para todo mexicano, y para nada se trata del derecho de elección de la mujer, esto último solo se proyecta mañosamente así para hacerlo ver como algo bueno.

Necesitamos pensar más profundo, con una mente más realista las implicaciones que nos traerá la decisión de estas once personas de la SCJN, ya que su postura implica que el derecho fundamental a la vida para todo mexicano ya no es válido, pues solo pueden tenerlo aquellos a quienes estas once personas interpreten que lo tienen.

Por ejemplo: estas once personas de la SCJN consideran que este derecho debe reconocérsele solo a la mujer adulta viva, a la cual el mismo hecho de estar viva manifiesta que nadie le pisoteo su derecho a la vida, aún cuando todavía estaba en el seno de su madre al ser concebida. Pero la mujer viva indefensa que esta por nacer no puede tener el mismo derecho a la vida. ¿Podrías tú llamar a esto una interpretación y posición justa de las leyes?, sin embargo para estos once jueces lo es.

¿Tú sentirías seguridad en un país donde no se garantice tu derecho fundamental a la vida?, porque finalmente estas once personas podrían llegar a interpretar que este derecho solo puede ser otorgado a quienes ellos digan, y si tú y yo no entramos en su favor, entonces no podríamos gozar de ese derecho, ¿Tú dirías que hay futuro para un país bajo este esquema de leyes parciales?.

No me cabe la menor duda que el actual presidente de la nación junto con su equipo cercano de trabajo, tenían como parte de su agenda política impulsar el aborto en todo el país, y debo ser justa al reconocer su astucia para lograrlo a través de la SCJN.

Ya que hacerlo de manera directa les costaría el voto de millones de mexicanos que no somos estúpidos para creer que el aborto se trata del derecho de elección de la mujer.

Por eso no es extraño que Obrador sea abierto para expresar su opinión sobre muchos temas, pero curiosamente diga que prefiere no opinar sobre el tema del aborto.

Para quienes entendemos la infame injusticia que es el aborto y nos negamos a aceptar un país con esta clase de leyes parciales, no perdamos el ánimo, al contrario, recordemos que la verdad esta de nuestro lado y que finalmente brillará sobre las mentiras. Preparémonos y renovemos fuerzas para seguir mostrando compasión al compartir la verdad sobre el aborto y todo tema que necesite una mejor comprensión para las personas.

–No nos cansemos de hacer la diferencia.–

“A cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales”. –G.K. Chesterton.

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.