Los asesinatos de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y Fátima Antón han consternado a la sociedad mexicana, una de las más desiguales y machistas del mundo, por eso no es extraño que, ante la convocatoria al paro nacional de mujeres para el 9 de marzo, por el grupo feminista veracruzano Brujas del Mar se estén sumando día a día mayor número de personalidades del ámbito de la cultura, las leyes, el activismo y la política, así como organizaciones sociales. En el sector educativo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), La universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y la Universidad de Guanajuato, en el ámbito local, emitieron comunicados de apoyo a las mujeres que deseen participar en el movimiento. Inclusive, el Ayuntamiento de Irapuato, por unanimidad, determinó, las trabajadoras municipales que se sumen a #UnDíaSinNosotras, no tendrían ninguna consecuencia, pues el reclamo social es legítimo: contra los feminicidios, violencia de género y acoso sexual. Olga Sánchez Cordero, extraordinaria mujer y jurista, responsable de la política interior, declaró: “Reconocemos que llegamos tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema”. Añadió: “Las violencias son complejas, por lo que requieren de soluciones distintas, novedosas y puntuales”. ”Los principales retos se encuentran en las medidas de prevención, de atención y en la sanción en todos los ámbitos: el educativo, el familiar, el laboral y en el espacio público”. Por otra parte, la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República buscan tener un Código Penal Único y con ello, la homologación del tipo penal, porque la mayoría de los feminicidios son del fuero común. El paro nacional un día sin mujeres se ha convocado, en años pasados, en Islandia, España y Argentina con buenos resultados, es decir las mujeres han conquistado mayores derechos, aunque faltan trece días para realizarlo en México, ¿qué consecuencias tendría para nosotros? Los economistas dicen que el trabajo de un día sin mujeres nos costaría 35 mil millones de pesos, la vida y el bienestar de nuestras madres, esposas e hijas valen más. Hace algunos días, los estudiantes de la Universidad de Guanajuato nos dieron una gran lección cívica, una lección que no hemos aprendido, no hemos asimilado. Creemos que al formar comisiones y hacerles promesas, todo seguirá igual. Estoy seguro que la comunidad universitaria, no lo permitirá. Vivimos tiempos nuevos. Por lo tanto ¿Qué nos dirán ahora, las mujeres? Escuchémoslas con atención y actuemos con humildad. Son siglos de subordinación, humillación y violencia, es inadmisible que las mujeres sigan siendo discriminadas. Ellas quieren un cambio y lo quieren ya. ¿Gobierno y sociedad estaremos a la altura del momento histórico que vivimos?. Vayamos con ellas de la mano, enarbolando la bandera de la educación. Eduquemos a nuestros hijos e hijas en el respeto recíproco y reeducándonos nosotros también, porque las mujeres tienen todos los derechos inherentes a la dignidad humana.