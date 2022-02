Un día sin inmigrantes ¿y hasta cuándo cumplirá, presidente Biden?

Carlos Eduardo Espina, hijo de madre mexicana y de padre uruguayo, llegó a Estados Unidos acompañado de su familia cuando tenía solo cinco años de edad. Buscaban, como todos los migrantes en el mundo, una oportunidad para mejorar su calidad de vida. El pasado 14 de febrero, Espina (ya con 23 años de edad y siendo un estudiante universitario) convocó a través de TikTok al movimiento denominado “Un Día Sin Inmigrantes”. ¿La causa? Que, desde la última Reforma Migratoria efectuada en 1986, no se ha concretado una nueva iniciativa que les dé la tranquilidad de continuar con el “sueño americano” desde la legalidad.





Una encuesta realizada por Pew Research Center en el 2021, pone de manifiesto el temor en el que viven los migrantes como Carlos Eduardo Espina. El estudio destacó que 4 de cada 10 latinos están preocupados porque ellos, un familiar o algún amigo puedan ser deportados. Es decir, la incertidumbre es latente en los indocumentados que, ante las promesas incumplidas por demócratas y republicanos, convierten al miedo en una inconformidad que se manifiesta año con año, como lo hizo Espina, con un llamado a visibilizarse, paradójicamente, a través de su ausencia.





Aún es muy pronto para analizar el impacto que “Un Día Sin Inmigrantes” tuvo, y el cual invitaba a este sector de la población a no asistir a sus trabajos, no comprar nada y reunirse en distintos puntos del país para hacer notar su inconformidad. Los próximos días veremos si esta manifestación impactó de manera positiva en la vida de los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. (The Brookings Institution estima que son entre 10.5 y 12 millones, de los cuales el 51% son mexicanos, según estimaciones del The Migration Policy Institute.1)





Lo cierto es que el movimiento encabezado por Carlos Eduardo Espina es un esfuerzo de atraer las miradas de líderes legislativos y del propio presidente de los Estados Unidos. En este caso, el objetivo principal fue recordarle a Joe Biden que, a poco más de un año que tomó el cargo, la Reforma Migratoria sigue siendo una promesa de campaña que se la lleva poco a poco el viento. No debemos olvidar que desde el primer día que pisó la Casa Blanca, Biden propuso un proyecto de ley para ofrecer a los indocumentados la ciudadanía en un lapso de ocho años. ¿Cuál ha sido el progreso de esta iniciativa? El mismo de las últimas décadas: En el Congreso le siguen dando largas al tema al tener otras prioridades.





Cuando tuve el honor de colaborar con el senador republicano de Arizona, John McCain, en el 2005, se concretó una alianza histórica con el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy. La finalidad fue impulsar una iniciativa que, dicho en su momento por The Washington Post, “Representó un intento realista, integral, y bipartidista de lidiar con el problema de la migración”. La propuesta McCain-Kennedy contemplaba la posibilidad de que migrantes que tuvieran tiempo en Estados Unidos regularizaran su situación y convertirse en residentes. Claro, esto después de cumplir requisitos como no contar con antecedentes penales, haberse mantenido empleados durante su estancia y estar al corriente con el pago de sus impuestos.





Esta sinergia bipartidista de McCain-Kennedy ganaba cada vez más adeptos y credibilidad. Sin embargo, las cicatrices que dejaron los hechos terroristas ocurridos el 11 de septiembre en las Torres Gemelas de New York, además de influencias de grupos extremos, cerraron la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo. No obstante, este trabajo colaborativo dejó constancia de que la salida más cercana a la legalización de los indocumentados es la suma de voluntades políticas, sociales y económicas.





Como hemos visto, los intentos por sacar de la oscuridad a los migrantes indocumentados han sido desde varias trincheras. Tenemos los movimientos sociales como “Un Día Sin Inmigrantes” que dan visibilidad a la exigencia de obtener lo antes posible la Reforma Migratoria. Por otro lado, los esfuerzos impulsados desde la labor legislativa que se han materializado en incontables iniciativas no han logrado, hasta ahora, que alguna de ellas se consolide.





Un día sin inmigrantes y un año de Biden en el poder. ¿Qué sigue, se preguntan los líderes migrantes? Las señales que llegan desde la Casa Blanca son de optimismo. Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijo esta semana que la Reforma es prioridad para Biden. “Seguimos esperanzados y seguimos luchando por la acción legislativa que este país necesita para reparar un sistema [de leyes migratorias] que se encuentra roto”. En contraparte, aún se escuchan las voces que retumbaron frente a la Casa Blanca el 14 de febrero por el movimiento que Carlos Eduardo Espina generó: "¡Biden, ¿dónde está la reforma?!"

\u00091\u0002 \u0009Determinar la magnitud de la población indocumentada resulta \u0009difícil. Las estimaciones varían según la metodología que se \u0009utilice.