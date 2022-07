UG TU CONECTE CON LA CIENCIA | Psicoterapia en el adulto mayor y la familia

Mtra. Claudia Marcela Cantú Sánchez Departamento de Enfermería y Obstetricia, División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato Salamanca, Universidad de Guanajuato.





Abordar el tema del envejecimiento y de la vejez supone reconocer que estamos frente a una realidad compleja en la que interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales. La vejez entendida como un período de la vida y como parte del proceso mismo de envejecimiento, ocurre en un sujeto particular y único, por lo cual la modalidad de envejecimiento no se puede generalizar a partir de los cambios que ocurren sólo a nivel físico, pues cada sujeto interpreta éstos cambios de acuerdo a sus esquemas mentales, su estructura de personalidad, creencias, valores, los procesos de socialización a los que ha sido expuesto y al lugar que ocupa dentro de un contexto social y ecológico particular.

Actualmente, el envejecimiento se considera un problema de salud pública tanto a nivel nacional como internacional ya que el cambio en la pirámide poblacional se ha volcado hacia el aumento de esta población y desafortunadamente los gobiernos no están preparados para las consecuencias físicas, mentales, sociales y sanitarias que esto motivo por el cual se requiere ahondar en el conocimiento del mismo desde múltiples perspectivas.

Cuando una persona envejece se modifican los roles familiares muchas veces de ser personas independientes pasan a ser dependientes de los hijos, o de los cuidadores, aunado a esto las actividades que tengan los hijos como trabajar, cuidar a sus propios hijos, relaciones sociales, etc., que representan un reto dentro del seno familiar.

Los síntomas o malestares físicos como mecanismo de defensa para evitar el dolor psíquico que provoca la amenaza de pérdida o el sentimiento de abandono se manifiestan como quejas somáticas, alteraciones de la memoria o confusión, es por esto por lo que el terapeuta debe adaptar la técnica de acuerdo con las necesidades del paciente. Una de las funciones en la psicoterapia geriátrica es que el adulto mayor logre darle a su existencia un sentido más completo y digno, para tener un contexto del sistema es importante comenzar entrevistando a los familiares que se presten ya que proporcionan muchos datos sobre el adulto mayor y su entorno.

Por ello deben formarse profesionales en el área de la salud encaminadas al adulto mayor para proporcionar apoyo emocional o social dados los cambios biopsicosociales que implica el envejecimiento, sobre todo si estos están en la mayor parte del tiempo solos. La enfermería juega un papel importante ya que sus cuidados se encaminan al individuo familia y comunidad, por lo cual las intervenciones de enfermería para detectar problemas de salud en el estado cognitivo y emocional como la ansiedad o depresión del adulto mayor es fundamental, como se realiza dentro de la materia de Cuidado de Enfermería en el adulto mayor dentro de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia CIS.

