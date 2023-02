UG TU CONECTE CON LA CIENCIA | La mujer y la ciencia

Laura Edith Castellano Torres





Se habla mucho de la participación de la mujer en la ciencia, que siempre han existido y comprobarlo es fácil, basta con una rápida búsqueda en el internet para descubrir muchos ejemplos en todas las épocas, desde la antigüedad, la Grecia clásica, la Europa medieval y, por supuesto, la época moderna y contemporánea; mujeres por todos lados en la ciencia, arte, política. Tampoco faltan los grandes referentes como Marie Curie, Rosalind Franklin, Leonora Menten, Jennifer Doudna, Beatriz de la Fuente, por mencionar algunas.

Mujeres en áreas del conocimiento hay muchas, las hubo y las habrá siempre y aun así aquí estamos, reconociendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.

Según la Unesco, 33.3% de los investigadores a nivel mundial son mujeres, una cifra relativamente pequeña, pero creciente, gracias a hombres y mujeres que se esfuerzan cada día para que la representación de las mujeres en la ciencia sea cada vez mayor.

Pero a pesar de los esfuerzos y los logros, hay algo que me gustaría resaltar: si bien las mujeres como conjunto ya han demostrado a través de la historia su capacidad para lograr altos niveles técnicos y científicos, creo que se han estado obviando algunas cosas. Pongamos de ejemplo el Colegio Nacional, la institución que congrega a los hombres y las mujeres más ilustres de México, podríamos decir que es la elite entre la elite en las ciencias y las artes, fundada en 1943 con 15 miembro, todos ellos hombres, pero digamos que está bien, eran otros tiempos; ahora, por supuesto que hay mujeres; a 80 años de su fundación, aquel conjunto de gente prominente debe haber considerado a alguna mujer entre sus filas, pues de los 33 miembros actuales (2023), solamente siete son mujeres.

Con lo anterior quiero decir que no basta con decir públicamente que se desea la llamada paridad, ni tampoco es suficiente con abrir espacios y becar a las mujeres (entiendo el punto de incentivarlas), pero como dijimos al principio, las mujeres estuvieron, están y estarán siempre luchando junto con los hombres por un mundo mejor.

Considero que cuando hablamos de paridad debemos entender igualdad de oportunidades para todos y no sólo centrarnos en el género; por ejemplo, de las siete mujeres que son miembros del Colegio Nacional, seis de ellas tienen como Alma Mater a la UNAM y una a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); es decir, después de 80 años de su fundación, la minoría de las mujeres que participa del Colegio Nacional es también una minoría de privilegio geográfico (y no es muy diferente la situación masculina), que le permitió estudiar en la universidad de mayor prestigio en su área de estudio.

¿Debe resultarnos lógico que hoy sólo las personas (hombres o mujeres) con posibilidades para vivir o migrar a la capital del país puedan verdaderamente llegar a ser reconocidos? ¿Verdaderamente se puede alcanzar una paridad cuando aún existe un clasismo geográfico y económico? ¿De qué le sirve a una niña en condición de pobreza que haya más mujeres capitalinas en la universidad, si ella no puede ni terminar la educación básica? Por supuesto que nos enorgullece el ver a una gran cantidad de mujeres y hombres que tienen éxito y que logran algún tipo de reconocimiento, pero no debemos quitar el dedo del renglón que dice que la mayor fuente de desigualdad no es por género, sino económica; hoy sólo existe un puñado de universidades de alto prestigio y la gran mayoría se centra en la capital del país, no me gustaría llegar a ver que un día nos llenemos la boca de orgullo, diciendo que al fin se ha alcanzado la paridad de género en las grandes universidades y centros de investigación y que al revisar detalladamente los datos nos demos cuenta de que se trata de la misma clase que se ha privilegiado desde siempre y que hombres y mujeres de a pie, no universitarios, no científicos, siguen luchando para obtener lo más básico.

