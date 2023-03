UG TU CONECTE CON LA CIENCIA | El significado de ser científica para una mujer UG

Ma. Eugenia Garay Sevilla

Doctora del Departamento de Ciencias Médicas de la Division de Ciencias de la Salud de la UG

Contacto eugreka@ugto.mx.

www.ugto.mx/eugreka





Ser científica es una oportunidad que me ha dado la vida de seguir aprendiendo y creciendo en todos los ámbitos y retribuir eso que he aprendido de muchas maneras, una de ellas es la formación de nuevos y jóvenes investigadores, así como el difundir a la comunidad en general lo que he ido aprendiendo al pasar de los años.

Es un gran orgullo poder decir que me dedico a la investigación y que con cada investigación que realizo aporto algo al desarrollo del conocimiento científico en mi área de investigación y poder, de alguna manera, inspirar a niñas y jóvenes para que realicen sus sueños, que no se pongan limites; es importante marcarse metas

y cada vez que las alcancen, se marquen otras metas; esto me ha dado buen resultado a mí, porque todo lo que uno quiere, lo puede lograr con constancia y dedicación.

Ser científica también me ha dado la oportunidad de conocer muchos países, al hacer la difusión de la ciencia y conocer personas extraordinarias de varias partes del mundo.

Yo creo que cualquier labor a la que uno se dedique es muy importante amarla, de esta manera cada cosa que haga uno, cada esfuerzo no costará ningún trabajo, pues será un gusto realizarlo.

Soy científica porque amo serlo, porque es muy apasionante estar en constante descubrimiento de nuevas aspectos o cosas que no conocías, en sí, estar en constante aprendizaje y por supuesto es un gusto ver cómo tu familia de sangre y tu familia académica te muestra su cariño y el orgullo que siente por ti con cada logro.

Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado, más aún de lo que en algún momento no me imagine y voy por más.





La carrera científica para una mujer





El dedicarse a la ciencia, siendo mujer, no es una tarea fácil y no en cuanto a capacidad científica. Las mujeres tenemos las mismas capacidades y desarrollo de habilidades científicas que los hombres, pero sí es más difícil en otros sentidos, porque aún en esta época vivimos en mundo predominantemente machista y no tenemos las mismas oportunidades, la mayoría de los puestos de alto nivel, ya sea académico, administrativo o en el mundo empresarial, los tienen los hombres, mayormente.

Las mujeres tenemos, además, otros retos; si nos casamos y queremos tener hijos, es otra labor que tenemos que realizar; hay que ver que tu casa funcione adecuadamente en todos los aspectos, aunque tengas quien te apoye, cuidar el desarrollo físico y mental de los hijos, convivir y compartir con ellos, ayudarlos en la escuela y en sus labores extracurriculares es toda una tarea más y en este sentido es muy importante el apoyo de la pareja y de la familia.

Para realizar esta doble o triple labor, es muy importante que el camino que recorres por tantos años en la investigación te apasione, ya que requiere de mucho esfuerzo y dedicación y a veces olvidarte que hay día y noche y que debes dejar horarios para comer, sobre todo, a los inicios, cuando debes empezar abrirte camino y que para hacer investigación se necesita dinero y tienes que someter a diferentes convocatorias y que no te aprueban una propuesta que considerabas muy buena y ser muy crítico con uno mismo y no desanimarte y volver a intentarlo, hasta que te dan tu primer recurso y eres muy muy feliz por eso; hacer la investigación con todas las dificultades que en ocasiones se te presentan, pero que tienes que seguir adelante y por fin la terminaste y enviarla a publicación y es muy raro que a la primera te la acepten y más si eres joven y sin experiencia; envías a publicación y te lo rechazan y hay que verlo muy propositivo y revisarlo y volverlo a enviar y por fin te lo aceptan y eres muy feliz nuevamente; ahora ver el impacto que tiene tu publicación, cuantas personas o investigadores les interesa y te citan, porque no sólo es publicar, es ver que lo que publicas tiene impacto científico y que sea de aporte al conocimiento científico y en mi caso muy importante, que se aplique a mejorar la salud de la población, además de que todo esto sirve para las diferentes proposiciones que como investigador busca uno tener.

El nivel de categoría como profesor en la universidad se busca tener los mejores niveles de apoyo que ofrece a nivel nacional la Secretaria de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología y Humanidades, ya que todo esto sirve para que den más apoyos y seguir investigando y seguir contribuyendo a la ciencia.

Otra parte muy importante también es compartir la experiencia y el conocimiento adquirido con jóvenes y esta parte de docencia en la licenciatura y en los posgrados nos da esa gran oportunidad de enseñar y aprender más de los jóvenes impregnarse cada día de su entusiasmo y ayudarlos a crecer para mi es una tarea muy importante, así como la divulgación del conocimiento que se hace la infancia para desde etapas tempranas ir empoderando a las nuevas generaciones de niñas y recalcarles lo valiosas que son y que sepan que pueden lograr lo que se propongan.





El futuro las mujeres científicas





Las mujeres científicas estamos ganando terreno cada vez más somos visibles y se entiende el gran poder que tenemos.

Muy importante es no dejarse intimidar y tener siempre en mente que con constancia y dedicación podemos alcanzar grandes metas y conquistar nuevos horizontes.