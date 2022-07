UG TU CONECTE CON LA CIENCIA

De la evolución del lenguaje y la internet, a las redes sociales y el análisis de sentimientos

Dr. Rafael Guzmán Cabrera

Departamento de Ingeniería Eléctrica

División de Ingenierías

Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca





El lenguaje se encuentra en evolución constante. Los primeros registros de lenguaje se tienen de los habitantes de la caverna de Denisova en el sur de Siberia hace aproximadamente 175000 años. No sabemos si tenían un lenguaje o algún tipo de protolenguaje. Un protolenguaje es una lengua reconstruida sobre coincidencias y rasgos comunes de una familia de lenguas originales. La evolución del lenguaje humano es una de las más importantes e interesantes. Sin embargo, desde principios de la década de 1990 ha habido un estudio cada vez más productivo del lenguaje, evolución de muchos sectores diferentes y un aumento alentador en la colaboración e intercambio interdisciplinario.

La especialización de las distintas áreas del conocimiento ha contribuido a esta tarea. También han ayudado los avances tecnológicos y el desarrollo de dispositivos llamados inteligentes que permiten llevar a cabo la interacción por medio de interfaces de voz, texto o gestos por medio de la incorporación de la inteligencia artificial.

Hoy en día vemos con normalidad la manera cómo interactuamos con otras personas, teniendo comunicación por medio de las redes sociales o usando de manera cotidiana el correo electrónico. Pero ¿qué hemos dejado atrás para llegar hasta aquí?, ¿en qué momento dejamos de utilizar otras maneras de comunicarnos? ¿dónde quedó el correo postal, los telegramas y el fax que aun hace relativamente poco años se utilizaban de manera cotidiana? Hemos sido testigos de una revolución tecnológica que ha puesto a nuestro alcance recursos tecnológicos que cambiaron nuestra manera de interactuar y consecuencia de este cambio también se presentó un cambio en el lenguaje, ahora podemos utilizar emoticones o abreviaciones que en sentido literal no dicen nada, pero que los utilizamos para expresarnos.

Sorprendentemente pasamos de hablar por teléfonos móviles a escribir mensajes de texto a través de las redes sociales. Cuando hablamos e interactuamos con una persona, ya sea de manera presencial o utilizando algún recurso tecnológico, podemos percibir su estado de ánimo o sus “sentimientos” ya sea por los gestos, las expresiones, la modulación y tono de la voz, entre otras características que utilizamos para expresarnos. Además, también la manera de comunicarnos entre nosotros ha cambiado o incluso hasta como leemos un periódico, ahora lo hacemos por medio de internet y a través de las distintas opciones de redes sociales interactuamos con las personas y reaccionamos a sus publicaciones también. Cada vez es más común el expresar opiniones por medio de las redes sociales. Surge en este sentido una pregunta: ¿es posible analizar el sentimiento de una persona por medio de una opinión emitida en redes sociales? Es decir, ¿podremos determinar, por ejemplo, si la opinión tiene una carga emotiva positiva o negativa solamente por medio de análisis del texto escrito?

Actualmente los sitios web de microblogging se han convertido en espacios digitales de información variada, donde los usuarios publican información en tiempo real y se pueden expresar opiniones por medio de textos que llevan implícitamente una carga emotiva que se convierte en una opinión positiva o negativa sobre personas, productos, o servicios. Varias empresas organizaciones e instituciones han hecho uso de este tipo de medios para obtener retroalimentación, promocionarse, o para convertir la opinión de los usuarios en una red de mejora. El poder conocer las opiniones de los usuarios de un producto o servicio permitirá encaminar la toma de decisiones hacia el mejoramiento de la empresa identificando las áreas de oportunidad y mejora dentro de la misma.

Debido a la importancia que el análisis de sentimientos tiene para las empresas y para la sociedad, se ha extendido de la ciencia computacional a ciencias de administración y sociales. Ya que, si las opiniones en la red son recopiladas y analizadas exitosamente permiten no sólo comprender y explicar muchos fenómenos sociales complejos, si no también predecir las emociones que los usuarios expresan están relacionadas con los sentimientos de la persona, y la polaridad es la medida de las emociones expresadas en una frase. Generalmente la polaridad va de negativo a positivo pasando por el neutral, este último significa que no se ha expresado ningún sentimiento en la opinión.

Las posibles aplicaciones pueden ser tan útiles como diferentes, por lo que en los últimos años ha sido un campo de investigación muy atractivo e interesante en la investigación, creando una clasificación que se puede realizar en la polaridad de los sentimientos, sumado a esto se puede agregar una clasificación de sentimientos primarios como alegría, tristeza, enojo y miedo entre otros.





Como conclusión se puede decir que el análisis de sentimientos es un proceso que nos ayuda a determinar la emoción con las que se encuentra una serie de palabras, y que consiste en evaluar las actitudes y opiniones para obtener información que ayude a comprender la reacción de los usuarios frente a un producto o servicio, como idea general el análisis de sentimientos fue en parte elaborado para el desarrollo de mejores productos y servicios, basado en las opiniones que se encontraban en las diferentes áreas de investigación la cual es un área que tiene mucho por cubrir.





Cualquier comentario sobre este artículo, favor de dirigirlo a eugreka@ugto.mx. Para consulta de más artículos www.ugto.mx/eugreka.