UG TU CONECTE CON LA CIENCIA

Dr. Horacio Rostro González

Departamento de Electrónica División de Ingenierías

Existen numerosas definiciones para la robótica, una de ellas la define como la intersección de la ciencia, la ingeniería y la tecnología que produce máquinas, llamadas robots, que sustituyen (o replican) las acciones humanas. En la actualidad es difícil imaginar a alguien que no conozca la palabra robot. Los robots han sido una fuente de inspiración de numerosas películas de ciencia ficción y algunos libros incluso antes de su concepción formal. Lo más común es imaginarnos a los robots como una representación mecanizada de los humanos, sin embargo, los robots van más allá de dicha representación, incluso recientemente es común encontrarlos en su forma virtual y son conocidos como bots. Los bots son por lo general asistentes virtuales que nos permiten navegar en algunos sitios, responden a nuestras preguntas de manera casi natural, esto porque detrás de ellos hay una Inteligencia Artificial que los provee de capacidades de interacción.





También existen los robots industriales lo cuales tienen una apariencia menos parecida a los humanos, sin embargo, estos robots han sido de gran importancia en el desarrollo industrial y la automatización de procesos. Su aparición en el sector industrial es considerada como la nueva revolución industrial. Regresando al caso de los robots humanoides o aquellos que se asemejan físicamente más a nosotros los humanos, su aplicación tiene diferentes fines, uno de ellos es como asistentes a personas mayores con problemas de movilidad o simplemente como acompañantes. Recientemente en Japón este tipo de robots han sido utilizados en hoteles para el registro de huéspedes. También han sido de gran ayuda para niños que presentan problemas de autismo, ya que se ha demostrado que a diferencia de la limitada interacción que presentan estos niños con otros compañeros o adultos con los robots se da de manera más fluida.





Aún cuando lo mencionado hasta ahora resulta de gran interés es verdad que lo que más nos ha impactado en fechas recientes es la aparición de robots que emulan el comportamiento de algunos animales. La empresa Boston Dynamics se ha caracterizado por mostrar grandes avances en el desarrollo de capacidades en robots cuadrúpedos y bípedos, los cuales buscan ser aplicados en el rescate de personas durante desastres naturales. Algunos otros robots han sido desarrollados para la exploración de los mares y otros más para la exploración de otros planetas.





En el mundo existen una gran cantidad de investigadores desarrollando nuevas teorías y aplicaciones alrededor de la robótica y en México no es la excepción. En la División de Ingenierías del Campus Irapuato – Salamanca de la Universidad de Guanajuato, un servidor trabaja en el campo de la Robótica Bio-inspirada, la cual busca emular el comportamiento de los seres humanos y los animales a diferentes niveles de realismo. En particular me estoy enfocando en el estudio de generadores de patrones centrales los cuales forman parte de cualquier organismo viviente y tienen entre otras funciones el desarrollo de la locomoción en humanos y animales. Esta investigación ha sido aplicada en robots bípedos, cuadrúpedos y hexápodos y se planea que próximamente pueda ser aplicada a la locomoción de robots humanoides, los cuales nos permitirán entender mejor el proceso del desarrollo de la habilidad del caminar en humanos y porque no desarrollar tecnologías que permitan a personas con movilidad reducida mejorar su calidad de vida.





