UG TU CONECTE CON LA CIENCIA

Mito o realidad, los pollos para crecer se alimentan con hormonas





Dr. Fidel Ávila Ramos

Departamento de Veterinaria y Zootecnia

Campus Irapuato Salamanca

Universidad de Guanajuato





Todos los días podemos escuchar a personas platicando sobre las hormonas adicionadas a los alimentos de los pollos. Sin embargo, puede ser un mito o una realidad de acuerdo con el tipo de información que se tenga disponible. Por ahora vamos a describir porque esos animalitos emplumados pueden ser tan eficientes y además como ellos pueden lograr crecer en pocos días, pero tenemos que describir porque a veces usamos sustancias para colorear su piel.





Las aves son animales que tienen piel blanca y ellas a través de los alimentos que consumen pueden modificar el color de su piel; principalmente a color amarillo en tonalidades debido al consumo de maíz amarillo con alto contenido de carotenoides. Estas sustancias son pigmentos orgánicos que se encuentran en las plantas y que pueden modificar el color de la piel. En la actualidad, si las aves consumen maíz blanco se deben adicionar a las dietas con derivados de la flor de cempasúchil (marigold) o pigmentos de chile seco para lograr las tonalidades amarillas de la piel debido al contenido de luteína, zeaxantina y capsaxantina.





Además, es necesario mencionar que el uso de hormonas y sustancias similares en los alimentos de las aves es ilegal debido a la cantidad de residuos que pueden encontrarse en su carne por el tiempo de engorda. El uso de hormonas no llevaría a obtener resultados. Además, para suministrar hormonas sería complicado debido a que se deben aplicar a través de inyecciones en las venas y no en el alimento. Finalmente, no se producen hormonas para las aves debido a que no son rentables por sus altos costos y la carne de pollo debería tener un precio muy elevado en el mercado. Pero todos estos mitos se deben a las características propias de las aves.





A nivel mundial la carne de pollo es la proteína más consumida con 14 kg aproximadamente por cada habitante de la tierra. Este nivel de consumo se debe a las características de la especie, a los avances técnicos y nivel empresarial que se maneja en el área logrando tener aves disponibles para proteína para consumo humano en sólo 42 días. Sin embargo, debido a la falta de difusión sobre el tema la sociedad tiene la creencia de que a las aves se le ofrecen hormonas y otras sustancias para que pueda mantener sus rendimientos productivos una situación que deteriora la buena imagen de la industria avícola mundial.

Durante los últimos 50 años, las aves han tenido un desarrollo acelerado comparado con las otras especies animales debido a la investigación en las diferentes áreas del conocimiento: la cantidad de aves por metro, los sistemas de ventilación, los programas de iluminación, el suministro de alimento, la calidad de las aves, la salud, el buen manejo, la nutrición, el manejo de las temperaturas ambientales, el suministro de agua y la medicina preventiva. En conjunto, todas las materias mencionadas apoyan a logras los objetivos mencionados.

En las granjas se reciben pollitos de un día de edad con peso de 42 a 45 gramos de la incubadora. A las aves se les proporciona un ambiente general de 29 a 30 grados centígrados, agua y alimento que cubre sus necesidades nutrimentales al 100%. Cada día que permanecen en la granja se les ajustan esas variables ambientales, nutrimentales y de sanidad, logrando obtener pollo a los siete días de 180 gramos de peso, prácticamente, el pollito logra incrementar su peso corporal cuatro veces en la primera semana y su velocidad de crecimiento le permite alcanzar a los 42 días un peso de 2.8 kilogramos en manejo general y en granjas con ambientes controlados los rendimientos pueden ser de 3.1 kilogramos en machos.

De forma general uno de los avances más grandes es la nutrición de las aves que le permiten lograr esos desempeños. Literalmente a las aves se les da lo que necesitan bajo condiciones específicas. Con esos rendimientos se logran obtener 1 kg de pollo producido con 1.7 kg de alimento. En conclusión, las personas al no conocer de forma general las capacidades productivas de las aves pueden tener mitos, sin embargo, en la realidad, las aves se alimentan muy bien y de forma balaceada.

Cualquier comentario sobre este artículo, favor de dirigirlo a eugreka@ugto.mx. Para consulta de más artículos www.ugto.mx/eugreka