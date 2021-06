UG TU CONECTE CON LA CIENCIA

Mtro. José Luis Isidro Trejo Rocha

¿Por qué no hay premio Nobel a las matemáticas? Y ¿ la medalla Fields?

Desde que tenemos uso de razón nos dicen que las matemáticas son una ciencia, que son muy importantes y que se encuentran en todo lo que nos rodea, entonces ¿por qué no hay Premio Nobel a las Matemáticas?, cabe señalar que si hay matemáticos que han ganado el premio Nobel pero en otras áreas.

Alfred Nobel en su testamento incluyo el premio a la Física, a la Química entre otras, pero, no a las Matemáticas existen dos versiones no oficiales según algunos historiadores de las matemáticas sobre el ¿Por qué?

La primera versión es que una de las novias de Alfred Nobel lo engañaba con un matemático muy reconocido en su época y que podía ganarse dicha distinción en algún momento entonces por obvias razones prefirió no otorgar el premio a las matemáticas. La otra versión más conocida y aceptada es que Alfred Nobel no consideraba a las matemáticas como un área que despertara su interés, por lo que no la incluyó en su testamento.

Existen muchas distinciones relacionadas al área de las Matemáticas, pero la Medalla Fields es considerada el premio de mayor envergadura que pueda otorgarse a un matemático, por esta razón algunos lo consideran como el Nobel de las Matemáticas. Dicha medalla tiene más restricciones que los premios Nobel, como por ejemplo para poder ser ganador a esta distinción debes de tener menos de cuarenta años. Este premio consiste en 15000 dólares canadienses (mucho menor cantidad que la que otorga el premio Nobel) además de una medalla de oro de 14 quilates grabada con el rostro de perfil de Arquímedes (con un valor aproximado de 5500 dólares canadienses). La primera medalla se otorgó en el año 1936 a Lars Ahlfors (Universidad de Harvard) y a Jesse Douglas (MIT) en Oslo, Noruega en el Congreso Internacional de Matemáticas. A partir de 1966 se ha otorgado cada cuatro años y en ese mismo año se acordó que podrían otorgarse hasta cuatro medallas en cada Congreso internacional de Matemáticas.

Los últimos galardonados fueron: Caucher Birkar(Universidad de Cambridge), Alessio Figalli (Escuela Politécnica Federal de Zúrich), Peter Scholze (Universidad de Bonn) y Aksha Venkatesh (Universidad de Stanford) en el 2018.

Si te interesa saber más de la medalla Fields puedes consultar la página https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal o si eres fans de las películas puedes ver Mente Indomable (Robin Williams y Matt Damon )y sobre los premios nobel consultar la página https://www.nobelprize.org/ .

