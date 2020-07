Tus hijos son tus hijos

Cuando un padre o una madre de familia presenta a sus hijos a las personas, dice: –Te presento a mi hijo(a). Es decir, señalan a sus hijos como suyos, y en general no cuestionamos esto porque es algo del sentido común, que los hijos procreados por sus padres son hijos de sus padres.





La mayoría de nosotros que tuvimos padres, ¿cómo nos educaron nuestros padres?, ¿acaso no nos educaron como mejor les pareció a ellos? o ¿acaso tuvieron que pedir opinión y permiso al presidente de la república, o al secretario de gobernación sobre cómo deberían educarnos?, y que no hayan tenido que pedir permiso a las autoridades del gobierno sobre nuestra educación ¿acaso lo vemos con malos ojos?, por supuesto que no. Porque el sentido común nos dice que los padres no tienen por qué pedir permiso al gobierno ni consultarlo sobre la educación que ellos decidan dar a sus hijos, porque no son hijos del gobierno, son hijos de sus padres.





Pero hoy en día este principio del sentido común está en disputa en éste país, cuando la secretaria de gobernación junto con otras entidades gubernamentales (que sería muy inocente creer que están solas en este asunto), usurpando funciones que no les corresponden, como tú mismo(a) puedes corroborar investigando al respecto, busca bloquear en los Estados el reconocimiento legal a los padres de su derecho natural de decidir en qué educar a sus propios hijos y que hemos estado escuchando como el pin parental.





Éstas entidades gubernamentales pretenden negar éste derecho a los padres bajo la pancarta de que reconocer este derecho a los padres es violar los derechos de los niños y adolescentes, pero ¿desde cuando llamamos derecho que a un niño de 5 o 6 años se le diga que puede escoger entre ser un niño o una niña, o no ser ninguno de los dos, o incluso puede elegir entre ser un animal o una cosa?, ¿Te parece esto último algo loco? Pues aunque te lo parezca, si tú investigas sobre ésta tendencia loca de género, en esencia se dirige hacia una confusión del niño y del joven que lo mismo da que llegue a creer que es un animal o una cosa.





Esta ideología de género sobre la que quieren educar a los niños y jóvenes, es esto mismo, una educación ideológica, no científica, pues la ciencia biológica sólo reconoce dos sexos: femenino y masculino, y de aquí debería partir la verdadera educación sexual y no de ideologías. ¿Los padres no deberían tener derecho de decidir si quieren que a sus hijos se les enseñe ciencia en las escuelas o se les enseñe ideología?





Si eres padre o madre de familia, ¿consideras importante conservar tu derecho natural de poder decidir libremente sobre qué educar a tus propios hijos?, ¿o cederás ese derecho sin reclamarlo, entregándolo voluntariamente al gobierno para que él sea quien decida por ti en qué va a educar a tus propios hijos?





Si eres de los que NO estas dispuesto a renunciar a tu derecho natural de decidir sobre qué educar a tus hijos, existen organizaciones civiles de padres de familia que están trabajando para defender éste derecho: Unión nacional de padres de familia, Alianza nacional de padres de familia, Frente nacional por la familia, , Iniciativa ciudadana por la vida y la familia. Cada una de ellas puedes encontrarlas en facebook y en sus sitios webs, donde puedes conocer las actividades que están realizando para defender ésta causa del principio natural que tus hijos son tus hijos, no son hijos del gobierno.





Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.