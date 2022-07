TU CONECTE CON LA CIENCIA | Listeriosis: una enfermedad de transmisión alimentaria grave, pero invisible en México

Dr. Jesús Rubén Rodríguez Núñez

Departamento de Ingeniería Agroindustrial División de Ciencia de la Salud e Ingenierías Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra





La bacteria responsable de la enfermedad llamada “listeriosis” es Listeria monocytogenes y según la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) representa la tercera causa de muerte por enfermedades transmitidas por alimentos o intoxicación alimentaria en Estados Unidos, con una tasa de mortalidad alta (20-30%) y padecimientos severos como gastroenteritis, meningitis, septicemia y abortos. A pesar de todos estos indicadores, en México no se lleva una estadística sobre la incidencia de listeriosis, por lo tanto, no existe información epidemiológica suficiente para el control de esta enfermedad, incluso no existen campañas de prevención, por lo que, aunado a diagnósticos incorrectos o en etapas tardías terminan con la muerte del feto o el paciente.

¿Por qué es importante conocer sobre listeriosis? Listeria monocytogenes es una bacteria oportunista; es decir, la enfermedad se presenta el 90% de los casos en grupos vulnerables como: “mujeres embarazadas, fetos, recién nacidos, ancianos y personas inmunodeprimidas”. La presente bacteria se transmite de la madre al feto o al recién nacido provocando un aborto espontáneo, o la muerte del recién nacido; en ancianos se ha reportado brotes que alcanzan hasta un 67% de índice de mortalidad. En el 2014, Castañeda-Ruelas y colaboradores reportaron que solo en el 2009 en México se presentaron 120,806 abortos espontáneos, en 2011 se registraron 957 casos de meningitis, 44,467 casos de intoxicación bacteriana y 5,283,896 casos de gastroenteritis, sin embargo, en ninguno de estos casos se logró establecer un diagnóstico etiológico; por los síntomas, es probable que estén relacionados con Listeria monocytogenes.

¿Dónde y cómo puedo contraer listeriosis? Los alimentos susceptibles a contaminarse con Listeria monocytogenes son aquellos sin procesamiento como leche, carnes y vegetales, además, los alimentos procesados como queso, helados, mantequilla, carne procesada y pescado (ahumado en frío). Se ha identificado que los alimentos listos para consumo y que se mantienen por largos periodos de refrigeración y que posteriormente se les aplica un tratamiento térmico suave (ejemplo: uso de microondas para descongelar) representan un riesgo de ser contaminados por Listeria monocytogenes. A manera de ejemplo, algunos de los últimos brotes registrados en EUA se han presentado en queso fresco, leche pasteurizada, leche sin pasteurizar, melón, carnes frías, salchichas, queso maduro, ensalada de atún, paté y pollo a la parrilla, de igual forma, se ha identificado en helados, vegetales frescos y congelados, mariscos, carne de res, puerco y pollo.

La CDC advierte sobre los riesgos de consumir queso y leche sin pasteurizar a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas y señalan que las mujeres hispanas embarazadas tienen un 24 veces más riesgo de contraer esta enfermedad que el resto de la población.

