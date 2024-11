Tres inspirados poetas

Javier Negrete Elizarraraz, Antolín Orozco Luviano y Evelia Flores Ríos son tres poetas que escriben con pasión sus letras. En esta ocasión los presento, mencionando algunos poemas suyos y por supuesto, breves datos biográficos. Javier Negrete Elizarraraz es originario de Irapuato, Guanajuato, y fue maestro de teatro en la Escuela Normal Oficial. Es asiduo asistente y lector en la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato José Luis Calderón Vela. Acaba de publicar su primer libro con el título “Breviario Amoroso, el poeta surrealista”.

El prólogo es de Esmeralda Salas. Contiene tres pensamientos, me permito transcribir el siguiente de San Agustín: “Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas ¿Para qué vives?”. De su poema Esta noche ¿Puedo amarte esta noche? ¡Di que sí! es todo lo que necesito saber no te obligues. ¿Qué puedo decirle a mi corazón a mi descarriada alma? Desean amarte esta noche y a la media noche oírte decir te amo, te quiero sí, mejor que oírlo, sentirlo, anda, hazlo a tu manera, pero, yo necesito tu amor…, esta noche… todas las noches”.

Antolín Orozco Luviano. Escritor, poeta y editor. Nació en Tlalchapa, Guerrero, radica en Morelia, Michoacán. Ha publicado: “Palabras que germinaron”, es coautor del libro “Ases de Tierra Caliente”. De su poema “Madre”. “Las manos de mi madre florecen en el jardín: nardos, buganvilias, almendros, tulipanes, echan raíces en su corazón la casa de mi madre es de adobe y sol de viento y luna de recuerdos y café. En el follaje de sus patios hay frescura de otros tiempos: vida que se quedó entre hojarascas. en las copas de los árboles, los sueños de mi madre se elevan en floridas enredaderas.

Mi madre vive acompañada de recuerdos. que saltan, juega, ríen, le hacen travesuras, la reconfortan. los silencios de mi madre están llenos de voces de cunas, de lluvia, de corrales y amaneceres, en su corazón, días y noches se detienen, se estacionan, les gusta estar ahí; y en las madrugadas, sol y estrellas acompañan el canto de los gallos. Al amanecer, se levanta con la bendición del día. camina lento… su mano derecha siente el terreno que pisa y sus claros ojos son la luz de su esperanza el mundo, triste o contento, se quedó a reposar bajo su almohada… abre su armario en la cocina y sirve el café con alegría como si en la mesa viera a papá mojado de lluvia después de ordeñar papá la acompaña también desde su ausencia desde su juventud desde siempre”.

Evelia Flores Ríos. Nació en la Ciénega, Coyuca de Catalán, Guerrero. Ha publicado los poemarios. “Luz en las sendas”. “Ritual del Paraíso y Amores”. De su poema “Llámame aire”. “Llegaré a ti en la cálida brisa de su aliento, llevo polen en mis labios para surcar tu piel. Danzaré contigo el universo… de tu cabello a tus pies tejeré un ritmo de amor estoy aquí… ¿No me ves? siente mi galopar sobre tu fronda llevo tu aroma entre mis alas y el eco de susurros va conmigo ¿No sabes quién soy? llámame aire”.



