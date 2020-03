Todos preparados ante el Corona Virus (Covid-19)

Los Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) acordaron acciones conjuntas y coordinadas para prevenir y atender el brote de Covid19, aún antes de que haya más directrices del Gobierno Federal.

Agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), los mandatarios anunciaron siete acciones en concreto: una de las primeras acciones es declarar en sesión permanente el Comité de Seguridad en Salud de cada entidad federativa.

No vamos a subestimar los riesgos potenciales de la pandemia para la población, al declarar en sesión permanente del Comité de Seguridad en Salud de cada entidad federativa, habrá acompañamiento de un grupo de asesoramiento técnico de especialistas, se tomarán las decisiones adecuadas y de manera oportuna para cada fase.

La GOAN acordó estricto apego a los protocolos de actuación en la detección de casos sospechosos y tomar las medidas que sean necesarias para prevenir, contener o mitigar la epidemia.

Así, atenderemos puntualmente lo dispuesto en los protocolos de la OMS para definir las contingencias sociales necesarias según la fase viral decretada.

Exhortamos a la población a tomar las medidas de higiene adecuadas, limitar el contacto físico y evitar los actos masivos. Por ello la cancelación de eventos como el Rally Guanajuato, la Feria de Irapuato, o la Feria de San Marcos en Aguascalientes.

Tenemos la página oficial coronavirus.guanajuato.gob.mx, así como nuestras redes sociales @SaludGuanajuato. Recordemos que estamos en etapa de importación de casos, y en ello debemos tener mucho cuidado. Detectar las personas que llegan del extranjero, y quienes han tenido contacto con ellas, para establecer una vigilancia bien clara.

Cada sistema estatal de salud implementará de inmediato las mejores prácticas sanitarias para atender pacientes y proteger al personal de primer contacto.

Se prevé también el monitoreo constante para garantizar márgenes adecuados de los inventarios de medicamentos e insumos que les permitan atender de manera adecuada a los pacientes.

Establecimos una coordinación estrecha con el sector privado y social para tomar las medidas de prevención adecuadas, es así como todos juntos, vamos a afrontar esta pandemia con estrategia y seguridad.

Por último, es importante no hacer caso de rumores, ni de información no oficial. No debemos compartir información especulativa, con la ayuda y participación de todos lo vamos a lograr.