¡TODOS A CABALGAR!

La Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional fue fundada en 1984 por un grupo de entusiastas y patrióticos cabalgadores, sin embargo, tuvo que esperar 15 años para que pudiera ser incluida oficialmente en el año de 1999, como parte de los programas oficiales de las fiestas patrias de Dolores Hidalgo, la autorización original fue otorgada por la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Estado Mayor Presidencial. En Irapuato, uno de los primeros alcaldes que nos recibió en el pórtico de la presidencia municipal y nos acompañó cabalgando por las calles de Irapuato fue el arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Los objetivos de la Cabalgata son: 1. Fomentar el amor y el respeto a los símbolos patrios 2. Honrar la memoria de los héroes de la Independencia y 3. Promover la paz y la unidad de todos los mexicanos. Estos postulados empatan con dos de los proyectos prioritarios de la alcaldesa Lorena Alfaro García: convertir Irapuato en un atractivo turístico y recuperar la seguridad y la paz en nuestro municipio.

Respecto al primer punto, la Cabalgata reúne personas de las comunidades cercanas de los municipios por donde pasa, también vienen no solo de otras entidades como Querétaro, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas sino del extranjero como Colombia, España, Argentina y Estados Unidos de Norteamérica. Sobre el segundo punto, la Cabalgata es una actividad cívica que no tiene colores partidistas, lucha por la unidad y la paz de todos los mexicanos recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. La Cabalgata, lo han dicho algunos gobernantes, tiene un modelo de participación ciudadana, porque para pertenecer al grupo no han puesto más condición que amar a México.

Ésta es la razón de su éxito. Este año la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional tiene un motivo triste, doloroso, para recordar: nuestro Presidente Juan Gerardo Gallardo Lozano, esposo de nuestra excelente compañera Alma Ivonne Lozano Jiménez, Presidenta Vitalicia de nuestra asociación, emprendió el vuelo para cabalgar en otras praderas, pero con el mismo entusiasmo y espíritu cívico que le caracterizó.

Sin duda deja un hueco difícil de llenar. En nuestros programas cívicos, siempre dejamos un espacio para guardar un minuto de silencio y así recordar la memoria de los cabalgadores que han rendido tributo a la madre tierra, tal es el caso de, entre otros: Jorge Emiliano Camarena García, Benjamín López Núñez, Bernardo Aguirre Hernández, Baudelio López Ávila y ahora a Juan Gerardo Gallardo Lozano, QDEP y nuestro más sentido pésame a su familia y por supuesto a todos los integrantes de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional y amigos.

Por lo escrito anteriormente, con mucho respeto invitamos a las autoridades civiles y militares a apoyar a la Cabalgata. Redoblemos nuestros esfuerzos para incrementar la participación en la Cabalgata de niños, jóvenes y adultos; sobre todo estudiantes de los diferentes niveles educativos de todas las escuelas y, muy especialmente a las diversas asociaciones de charros de Irapuato y la región.

Serán todos bienvenidos.