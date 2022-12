Título 42: ¿Dará Biden “noche buena” a los migrantes?

Mientras Joe Biden recibía al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y le ofrecía un nuevo apoyo para su guerra contra Rusia por dos mil millones de dólares, el mandatario de los Estados Unidos no recibía en casa el mismo espaldarazo en temas migratorios. Cuando parecía que por fin se daría un paso adelante a favor de los migrantes en la administración de Joe Biden con la suspensión del Título 42, la Corte Suprema de Estados Unidos puso en pausa de manera temporal esta política con la cual se han expulsado a 2.7 millones de migrantes por restricciones relacionadas con el Covid-19. Por un lado, ante los ojos del mundo, Biden es aplaudido por su solidaridad con los ucranianos; en contra parte, la notificación de la Corte Suprema parece ser una victoria de los gobernadores republicanos que se oponen a sus decisiones. “Candil de la calle, oscuridad de su casa”, dirían en mi pueblo.

En marzo del 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implementó el Título 42 como una supuesta medida de protección sanitaria que permite a los agentes fronterizos rechazar inmediatamente a los migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera con México, para prevenir posibles contagios por el Covid-19. El 15 de noviembre de este 2022, un juez federal determinó que el 21 de diciembre debería suspenderse el Título 42. No obstante, un grupo de 19 estados republicanos (encabezados por el fiscal de Arizona) solicitaron una orden que mantuviera la medida migratoria en vigor, al considerar que de poner fin al Título 42 causaría estragos en los servicios públicos y provocaría una calamidad sin precedentes. La decisión de la Corte Suprema ya la sabemos, lo que sigue en el aire es saber quién realmente “manda” en temas de seguridad nacional como lo es la migración: ¿el presidente de los Estados Unidos o quienes estén descontentos con sus decisiones?

Algunos líderes de la causa migrante aseguran que esta suspensión es un golpe histórico contra la administración de Biden y que, además, es parte de una estrategia política. “Es una victoria para las fuerzas políticas que utilizan desde 1994 el tema migratorio para ganar votos y elecciones. Si Biden de verdad quiere una política más humanitaria para los migrantes, debe hacer valer su autoridad”, aseguró en una entrevista para CNN en Español Juan José Gutiérrez, Director de Coalición de Derechos Plenos para los Migrantes (CHIRLA). Otros activistas migratorios ven al Título 42 como una medida que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de sus países por distintas adversidades. Además, argumentan que el acceso a las vacunas y tratamientos contra el Covid-19 han vuelto obsoleta la restricción.

Aunque el Título 42 sigue en el limbo, el Departamento de Seguridad Nacional estima que catorce mil migrantes intentarían cruzar diariamente en cuanto se ponga fin a esta política de restricción, más del doble de personas que cruzan en la actualidad. Mientras esto sucede, siguen incrementándose los campamentos informales en ciudades como Tijuana y Reynosa (se calcula que hay más de veinte mil migrantes en estos campamentos). Y aunque Biden intentó aminorar las restricciones del Título 42 permitiendo que menores no acompañados pudieran entrar a los Estados Unidos, según defensores pro migrantes esto generó que muchos padres de familia enviaran solos a sus hijos, dejándolos en total vulnerabilidad.

Ahora bien, el Título 42 no ha sido la única política que ha impactado a los migrantes en los últimos tres años. En el 2019, los presidentes Donald Trump y López Obrador pusieron en marcha el programa “Quédate en México”, con el cual se devuelven a los solicitantes de asilo no mexicanos para esperar mientras se resuelven sus solicitudes en los tribunales (trámite que puede durar meses o años). Esta estrategia motivó a que los gobiernos estatales en México redobláramos esfuerzos para enfrentar los retos que se avecinaban. Desde la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a los Migrantes (CONOFAM) compartimos las herramientas y buenas prácticas para fortalecernos ante la movilización de personas. Por ejemplo, en Guanajuato, y por instrucciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fuimos pioneros en el diseño e implementación de un protocolo de atención para las caravanas de migrantes que atravesaban nuestro territorio en plena pandemia de Covid-19. Hoy en día, podemos ver cómo otros estados de la república han implementado con gran éxito sus propios protocolos de atención a caravanas migrantes.

Al finalizar su vista a la Casa Blanca, el presidente de Ucrania agradeció la solidaridad del gobierno norteamericano y, a su vez, les recordó que la guerra contra Rusia aún no ha terminado. Por su parte, muchos líderes migrantes ven con esperanza la petición de Joe Biden a la Corte Suprema de finalizar el Título 42 después de las fiestas de Navidad. No obstante, esta otra guerra tampoco ha concluido y los sueños de miles de migrantes que acampan ahora mismo en Ciudad Juárez o en las riberas del río Bravo siguen en vilo y la llamada “noche buena” no lo fue para ellos.

Y tú, ¿qué opinas del Título 42?

