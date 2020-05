¿Tienes el factor WOW con tus clientes?

Sorprender. Dale a tu cliente lo que no espera. Si vendes comida, ofrece nuevos sabores, técnicas de preparación, acepta pagos con tarjeta. Llama de vez en cuando a tus clientes para saludarlos y sondear su nivel de satisfacción con tu producto o servicio. Disney renueva sus parques constantemente, incorporando los nuevos personajes.

Agradar. Hay muchas opciones donde un cliente puede adquirir productos similares al tuyo, demuéstrale que es especial para ti. Sé amable, cordial, pon atención a lo que dice (y a lo que no menciona), ten paciencia ya que en ocasiones el cliente no está seguro de lo que necesita y busca orientación más que una compra. Todos los personajes de los parques Disney son amables, dispuestos a escuchar a un niño, todo está impecable y la consigna es nunca romper la ilusión del niño, jamás verán a una princesa fumando o una botarga sin cabeza.

Dar soluciones más allá de lo esperado. Si vendes ropa, asesora a tu cliente sobre accesorios (que también vendes) y tendencias. Si vendes maquillaje, ofrece cursos para aprender a usarlo. Si te piden algo que no tienes o no produces, canaliza al cliente con alguien que sí. Recuerda, si logras resolver un problema, el cliente regresará a ti porque tienes la honestidad de admitir cuando no puedes hacer algo y mejor aún, reconocer a quien sí puede. Se han hecho virales notas donde el pequeño de la familia olvida un peluche en algún hotel Disney y los trabajadores le toman fotos en diferentes lugares del parque, como si se divirtiera, luego las hacen llegar a la familia (junto con el peluche y algunos souvenirs).