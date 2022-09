Temblores políticos, terremotos de migración en EE.UU. y demás movimientos telúricos

Septiembre ha “sacudido” no sólo a México sino a varias partes del mundo con distintos sucesos. Es difícil abordar un solo tema, por lo cual me disculpo. Sin duda que los reflectores se los llevó la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, ya que cimbró a la monarquía más influyente de Europa, y la cual, según especialistas diplomáticos, se encuentra en peligro de extinción.

En México, no sólo fuimos sacudidos por un temblor el 19 de septiembre, como ocurrió (¿coincidentemente?) en las tragedias de 1985 y 2017, también las fuerzas políticas de nuestro país no terminan de armonizar y la que parecía una firme alianza opositora, se tambalea. Por si fuera poco, en la Unión Americana los estados de Texas, Arizona y Florida están enviando caravanas “patrocinadas” de migrantes a las ciudades de New York, Chicago y Washington, cimbrando a la Casa Blanca para presionar por la fallida estrategia migratoria.

Primeramente, sería desafortunado no hacer referencia al día que la Reina Isabel II estuvo en Guanajuato. Fue en 1975 cuando nos visitó y, como debía de ser, la reina llegó a nuestra tierra en ferrocarril, siendo recibida por más de 20 mil personas. Según el archivo histórico de la Capital del Estado, Isabel II asistió al Teatro Juárez a presenciar la obra “Homero”, así mismo, estuvo en la Alhóndiga de Granaditas en donde firmó el libro de visitantes distinguidos.

Además, no pudo resistirse a conocer la magia de las escalinatas de nuestra hermosa y bien amada Universidad de Guanajuato, en la cual fue apapachada con música de una tradicional rondalla. Finalmente, su alteza subió a lo más alto de nuestro Guanajuato Capital, al monumento del Pípila, para disfrutar de la vista y de la cual dijo al gobernador Luis H. Ducoing Gamba: “…esto es una maravilla…”. Seguramente aquel mosaico multicolor que observó Isabel II en su visita a nuestro estado, se lo llevó a la eternidad entre sus mejores recuerdos.

En cuanto al temblor que sacudió a varios estados de nuestro país el 19 de septiembre, se suma como una anécdota más a las historias de desgracia que sufrimos en 1985 y 2017. En este tipo de sucesos es cuando se deben fortalecer los lazos de cooperación que levanten a nuestro país de los malos momentos, no obstante, hoy vemos que, al menos en lo político, las placas tectónicas siguen inestables.

Estamos a menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales y no hay nada claro, y menos ahora que se echó para atrás en el Senado de la República la propuesta para darle más poder a la Guardia Nacional. En este mismo tenor, no olvidemos que en el 2024 también habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, por lo que se vienen tiempos tórridos, en los que la grilla puede generar más desbalances en los partidos políticos. Será interesante ver el papel de los migrantes en ambas elecciones, ya que varios líderes migrantes han manifestado su desacuerdo con el trato recibido por ambos gobiernos. ¡Está en juego el voto de millones de mexicanos que pueden decidir allá y acá!

Y ya que hablamos de tintes políticos en Estados Unidos, vaya que el gobernador de Texas Greg Abbott está provocando que tiemblen ciudades como New York, Chicago y Washington con lo que algunos llaman un “caos planificado”. Texas, Arizona y Florida han enviado en camiones a más de 12 mil migrantes a las ciudades ya referidas.

¿Por qué lo hacen? “Estamos enviando migrantes a su patio trasero para pedirle a la administración de Biden que haga su trabajo y logre que la frontera sea segura”, tuiteó Abbott. ¿Qué hará Biden, ahora que incluso trastabilló en el discurso que acaba de dar en las Naciones Unidas y en el que lució desorientado? Mientras Abbott y compañía siguen enviando estos camiones lejos de su solidaridad, hay otros que muestran que en su corazón hay lugar para los migrantes. Por ejemplo, Antonio Fernández, presidente/CEO de Caridades Católicas de San Antonio, Texas, quienes cuentan con el Centro de Bienvenida, en el que albergan a personas indocumentadas.

El mes de septiembre ha sido de sacudidas, pero si de mover el alma hablamos, esta semana regresaron a Guanajuato nuestros Mineros de Plata que andaban en Estados Unidos visitando a sus hijos migrantes que no veían desde hacía más de diez años. Los recibí con mucho gusto en el aeropuerto y uno de ellos, Don Antonio Quevedo del municipio de San Luis de la Paz, me contó que tanta fue su emoción al reencontrarse con su hija que su corazón no pudo más…

Tuvieron que intervenirlo y, afortunadamente, se recuperó para disfrutar durante tres semanas momentos inolvidables a lado de su hija. “Gracias por ayudarnos a cumplir este sueño, gracias al Gobernador Diego Sinhue por cumplir su promesa de no dejar solos a los migrantes”, me dijo al despedirse. Mientras temblores y demás movimientos sacuden a la monarquía, a la política nacional y a la del vecino del norte, en Guanajuato seguimos construyendo cimientos fuertes para soportar cualquier contingencia.