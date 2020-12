¿Te han puesto el cuerno… financiero?

Cuando hablamos de finanzas, se cree que todo es ahorro e inversiones, y aunque es verdad, falta ahondar mucho sobre el tema.





Hay temas que normalmente se evitan y es momento que hablarlos justo que estamos en busca de iniciar un 2021 con energía. Te daré un dato que asusta: el mal manejo financiero es una de las 5 principales causas de divorcio en el mundo. ¿Por qué pasa esto?



Veamos:





Si uno de los 2 tiene trabajo fijo mientras que el otro emprende o es trabajador independiente, es posible que sienta mayor derecho para tomar las decisiones por su postura financiera estable restando valor a la voz de la contraparte. El mensaje que se envía es: tu opinión es tan importante como la cantidad de dinero que aportas. En vez de verse como partes iguales que unidas forman una pareja, claramente uno tiene predominancia sobre el otro. En casos extremos, se llama violencia económica porque uno de los dos está sujeto a los criterios y deseos del otro debido a la dependencia monetaria.

Si uno de los dos es mejor administrador que el otro, hay que saberlo reconocer y dejar que administre el dinero para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A grandes rasgos es quien determina cuánto gastar, ahorrar, compras necesarias, etc. Siempre escuchando a la otra parte e informando de todo. Es decir, nada de adquisiciones sorpresas como inversiones especulativas que signifiquen poner en riesgo parte de patrimonio.

Algunos dicen que es de mal gusto hablar de dinero, o piensan que tocar el tema ocasionará pleitos, te garantizo que, si no se menciona nunca el tema, habrá problemas sí o sí. Incluso el tema del testamento abarcaría toda una columna, hemos visto casos famosos y el más reciente es Maradona, quien dejó en la incertidumbre a su familia por no arreglar sus asuntos en vida. ¿Cómo tocar el tema con la seriedad que merece? No platicarlo mientras se cocina o en la fila del súper. En lugar de eso, destina un horario y establece un lugar específico de la casa para evitar sin distracciones.

Además, quiero que aprendas a distinguir entre “codo” o tacaño con bien administrado, porque eso genera también pleitos gratuitos.

Tacaño es alguien que busca lo más barato y siempre pagar lo menos, pudiendo afectar la calidad.

Una persona bien administrada, busca los mayores beneficios a cambio de su dinero. Evita comprar solo por precio, ya que sabe que a la larga costará más en reparaciones, mantenimiento y habrá que reponerlo en poco tiempo, etc.

Las relaciones humanas se basan en la confianza, familia, pareja y amigos. ¿Te has preguntado si en tu relación de pareja hay infidelidad financiera? Vamos a realizar un breve test:



¿Has compartido con tu pareja lo que ganas o sabes cuánto gana él/ella? ¿Alguno de los dos (o los dos) ha hecho compras de relevancia sin consultarle al otro? ¿Alguno de los dos (o los dos) ha cancelado servicios que afectan el patrimonio de ambos, como seguros de vida o de auto? ¿Alguno toma decisiones solo porque es quien gana más sin tomar en cuenta a la pareja? ¿Alguno de los dos (o los dos) dice no tener dinero para un “gustito” que ambos disfruten, pero sí gasta con sus amigos?

Si has respondido que sí a 1 o más preguntas, te informo que en esa pareja hay infidelidad financiera.

Reflexionen juntos sobre el tema y prepárense para entrar al 2021 con mejores prácticas. Y recuerda: “Si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.”