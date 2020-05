TANTA SOCIEDAD COMO SEA POSIBLE

José Gerardo Mosqueda Martínez





Participe en las reuniones virtuales que organizó el Consejo Coordinador Empresarial, recibí una invitación por las redes sociales afines a la COPARMEX, me conecte, como cientos de mexicanos interesados en encontrar soluciones a las crisis que vivimos en nuestro país, si leyó bien estimado lector, lo escribí en plural; la crisis sanitaria en la que seguimos escuchando discursos de mentiras por parte del gobierno mexicano, especialmente su vocero, el presidente López, hasta ha querido convencer a los mexicanos que todo lo referente a la pandemia está bajo control, como lo dijo el presidente “ el asunto de la pandemia lo tenemos domado“ ( ya no me interesa cuestionarlo.. es de escaso vocabulario, miente y no le es fácil saber que palabras usar cuando habla ).

La crisis social y económica... de la que el presidente no sabe cómo hacerse cargo y prefiere ver solo lo que ven sus conductores... no me refiero a los chóferes de sus vehículos... me refiero a los que le conducen la agenda, los discursos, la estrategia (si es que la hay), el presupuesto, las obras en las que ha desperdiciado miles de millones de pesos y están totalmente fuera del contexto de crisis que vivimos, los que le dicen cómo se vista... Otro tema es si les entiende y después si sabe cómo hacerles caso.

Mientras que todos los países enfrentan las crisis derivadas de la pandemia reorientando el presupuesto a la inversión de las empresas productivas para reactivar las economías y mantener el empleo, estimular el gasto y atraer nuevas inversiones. Destinando desde el 3% del PIB hasta el 13% del PIB de sus respectivos países. El presidente de México decidió reorientar el 0.02% del PIB. Es decir, nada. Después de tener semiparalizada la economía del país como consecuencia de la pandemia.

La crisis política que cada día multiplica su complejidad derivada de las órdenes que les manda el presidente a los diputados del bloque de MORENA y afines para ampliar sus poderes y unos diputados que se tienen prohibido a sí mismos pensar diferente a lo que les manda el presidente.

El presidente afectado por el poder que tiene... quiere más. No sabe explicar para qué... es más entendible que así se lo indican los que le tripulan la agenda.

Después de participar en los foros que mencioné, sólo tengo la convicción de la urgencia de participación de la sociedad en las decisiones que deben orientar la acción de los mexicanos para salir de una crisis social y económica sin precedentes y lamentablemente sin dirección política.

Me alegra haber visto entre los participantes a destacados académicos, científicos, políticos, no solo empresarios, no es un tema exclusivo de los dueños de las empresas, es un tema de todos los mexicanos, incluyendo los que se desempeñan en laborales de servicio público.

Me alegra ver la participación de muchos actores sociales jóvenes, interesados en los temas de México. Desde la perspectiva de la participación ciudadana, con visión de largo plazo, inquietos por aportar sus ideas modernas y eficientes.

Muy interesante darse cuenta qué hay contrapartes en el mundo esperando consolidar los acuerdos de activación económica... precisamente sin la intermediación de un gobierno incompetente, lerdo, indolente...

En el contexto de esta indolencia, se revela que el actual gobierno federal mexicano es tan corrupto como el que más se haya criticado, que la transformación tal hablada y desgastada no es solución de nada en esta materia y tiene razón muchos periodistas que se están organizando para comunicar que hace falta un presidente para México.

Todos los politólogos coinciden que en los países democráticos se requieren fuerzas opositoras que convenzan a los ciudadanos en procesos electorales, por ahora los partidos de oposición al gobierno siguen sin entender que son ellos esa fuerza opositora... también les haría bien comprender el despertar de la sociedad y su capacidad de reconvertirse para generar las soluciones que demanda el país. No pueden volver con sus desgastados liderazgos a convocar a una lucha electoral creyendo que “ahora sí” los ciudadanos se darán cuenta de que son ellos la solución...

Nuevas generaciones, nuevas visiones, nuevas estrategias. Desde la sociedad.





Hasta la próxima PROSPECTIVA.