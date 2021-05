SOPA DE LETRAS

La muestra colectiva de artistas y artesanos que se expone actualmente en el Centro de las Artes de la ciudad de Salamanca, Gto; resulta verdaderamente interesante. Trabajos encomiables, dignos de admiración son los que concursaron en el XI CONCURSO DE EXPOSICIÓN ESTATAL DE JUGUETE POPULAR GUANAJUATENSE, misma que habrá de permanecer unos días más para que pueda la gente admirar e incluso adquirir en compra si así lo desean alguno de los juguetes expuestos.

La decisión del jurado no debió haber sido fácil para deliberar, pues fueron decenas de juguetes de madera los que se presentaron al concurso, y en su mayoría de excelente manufactura.

Llamó poderosamente la atención un juguete cuya inspiración es parte de nuestra historia… “La Burrita”… pero, ¿qué es o de qué salió la famosa Burrita? ¿Qué inspiró a su autor Martín Noriega para realizarla? ¿De qué se apoyó? Dejemos mejor que sea él mismo quien nos relate algo de ello.

-La famosa "Burrita" era una pequeña locomotora de vapor que llevó pasaje y carga durante aproximadamente 60 años. Ahí se subía la gente ya fuera en familia o con los amigos para hacer un paseo. Pasaba por esta ciudad de Salamanca, se dirigía hacia Irapuato… y corría por varias localidades.

“La Burrita”, -nos comenta el maestro Martín Noriega- hacía su ruta habitual, pasaba también por Guanajuato y en los años 90’s finalmente dejó de funcionar. En esta ocasión pensé que era buena idea llevar a “La Burrita” al mundo del juguete, y es así como me inspiré para convertir a la tan querida y tradicional “Burrita” en un juguete de madera, y con el cual ahora obtuve el segundo lugar en este concurso.

Agregó el maestro Martín: “Yo de niño andaba en las vías de Irapuato…, bueno, mi padre me llevaba, ahí la conocí… aún la recuerdo…”

“Debo decir”, -comenta Martín-, “que éste juguete con el que he conseguido el segundo lugar estatal no es en sí una réplica como tal de “La Burrita”, pues tiene parte de mi imaginación… de mi creatividad. Empleé cuatro meses en su elaboración. Ya anteriormente he realizado otras “Burritas” de alhajeros, incluso con dos vagones; de igual manera he realizado otros juguetes como trompos, yoyos, baleros, etc. “-nos comenta nuestro entrevistado-

Aunque de profesión abogado, Martín Noriega dice que elaborar artesanías le distrae… le gusta, y es en cierto modo gratificante que la gente aprecie su trabajo, -añade- “es también muy satisfactorio que personas conocedoras como son los integrantes de un jurado tomen en cuenta la calidad con que se elabora un juguete de madera”.

Finalmente manifiesta: “Son concursos muy motivantes, tengo actualmente varias piezas en las que ya estoy trabajando para poder exhibirlas en posibles futuros certámenes”.

Es de destacar que el maestro Martín Noriega tiene algún tiempo ya realizando obras en distintos materiales, así lo recordamos incluso anteriormente en el concurso de FONART donde con “El Niño de Las Palomas”, estatuilla de cera logró conseguir el segundo lugar a nivel nacional en la categoría de cerería al lado de cerca de 2000 participantes de toda la república mexicana.

El Maestro Martín Noriega ahora ha obtenido de nueva cuenta un lugar muy digno en el Certamen Estatal que realiza Gobierno del Estado, denominado GRAN PREMIO DE ARTE POPULAR consolidándose así de esa manera como uno de los más destacados y mejores artistas plásticos del estado, ya que a base de dedicación se ha ido abriendo paso al lado de otros talentosos artistas y artesanos de la localidad. oem-elsol-de-irapuato@hotmail.com