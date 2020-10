SOPA DE LETRAS

La gran mayoría de los mexicanos nos encontramos expectantes por ver cuál será el resultado judicial y final de las investigaciones seguidas a ciertos personajes al parecer “no muy honestos” en sus funciones durante gobiernos pasados, esto es de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Así por ejemplo el caso Genaro García Luna que con grandes contradicciones en sus declaraciones le han valido que ni por asomo el Juez de la causa no le permita enfrentar su proceso en libertad ni bajo la fianza millonaria que ofreciera el procesado. De igual manera cuando todo parecía que no la libraba el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, las investigaciones precisaron que sería mejor tenerle como testigo protegido y con ello concederle grandes beneficios que lo colocaron como pieza clave para armar el rompecabezas ministerial en las actuales investigaciones del caso Obedrecht , -el cual ojalá sean capaces de poner las piezas donde verdaderamente deben ir, esto es, la cabeza en su lugar y los pies también- sin acomodos erróneos, aunque todo puede suceder.

Ahora con la diversa detención del General Salvador Cienfuegos ex–Secretario de la Defensa Nacional que al igual que las anteriores llevadas a cabo por países extranjeros acusado de tener vínculos con alguno de la cárteles de la droga en México se abre la puerta a la posibilidad de que todo tipo de funcionarios que en otrora tiempo eran intocables, ya no puedan estar muy seguros de esa prerrogativa gravísima para el pueblo mexicano. Ahora, con la reciente detención en la ciudad de Los Angeles Cal. de Cienfuegos pone en entredicho al mismo Ejército Mexicano si es que verdaderamente se le logra acreditar lo que se le imputa.

Es sin duda un acto sin precedentes el hecho de que un Secretario de la Defensa Nacional de este país haya sido detenido y en país extranjero cuando nadie sospechaba que podría ser cuestionado este militar de alto rango.

Así ni el castrense mucho menos la sociedad hubiera tenido un ápice de sospecha de que el General Cienfuegos pudiera estar coludido en actos de narcotráfico si no hubiera sido por la intervención judicial internacional -y que de paso sea dicho-, con ello ciertamente se está dando más que un aviso, un recuerdo de superioridad en los cotos de poder internacionales. Así, los Estados Unidos han decidido investigar ahora al General Salvador Cienfuegos dado los avances en las investigaciones de otros connacionales como la de Genaro García Luna que logran direccionar el proceso hacia otras cabezas. Este último de los procesados mencionados aunque persona abismalmente opuesta al de la disciplina militar de Cienfuegos, sin embargo a final de cuentas simétricos en sus respectivas celdas carcelarias.

Con anterioridad, los Estados Unidos han tratado de constreñir Andrés Manuel López Obrador para que realice acciones contundentes y eficaces, capaces de desarticular carteles de la droga, e incluso que si no se pone remedio y termina con los capos de la droga en México la misma superpotencia lo hará; han dicho no necesitar permiso de nadie para hacerlo pues su legislación los faculta para perseguir combatir, capturar y sancionar a los criminales del narcotráfico allende sus fronteras.

Lo cierto es que hay quien dice que esta acción de los Estados Unidos respecto de la captura del General Cienfuegos es una afrenta a la soberanía de México, sin embargo hemos de decir que es una lástima que tengan que ser autoridades y tribunales extranjeros quienes intenten poner orden en este país de México; pero digámoslo con todas sus letras, ningún tribunal mexicano o autoridad de ministerio público hubiera sido capaz de llamar a quienes ha llamado para ajustar cuentas como lo ha hecho la autoridad estadounidense. Luego entonces, cabe hacernos nos preguntamos: ¿favorable o desfavorable las intervenciones y detenciones de mexicanos –incluso- de la DEA?

Vayamos un poco más allá, ¿qué va a ocurrir en el supuesto caso de que se le encontrara responsabilidad penal a Cienfuegos? ¿En dónde va a purgar la pena el hombre de más de 70 años? ¿Tendrá algunos beneficios ya sea por su edad, o podría alcanzar el ex Secretario de la SEDENA miramientos en una prisión de los Estados Unidos? ¿Cómo estarán otros funcionarios o ex funcionarios de alto nivel del país México al haberse enterado de que las cosas de un momento a otro toman sesgos imprevistos y que ahora sí se ha visto que pueden ser detenidos e incluso procesados en países extranjeros? Reflexión válida incluso para los ex Presidentes de la República, máxime ahora con la consulta popular que se avizora próxima. Yéndonos al extremo, pero posible, nos preguntamos: ¿se juzgaran o no a algunos exmandatarios de este país?

