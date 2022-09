SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS | PARA REFLEXIONAR…

México hasta el 2020 contaba con poco más de 126 millones de personas, de los cuales el 27%, tiene menos de 15 años, el 26% representa jóvenes entre 15 y 29 años, y que sumados representa el 53% de la población. La tasa de natalidad va disminuyendo a un ritmo de 1 a 2 por ciento anual, la población de la tercera edad representa el 10.5% de la población y aumenta de manera sostenida un 2.4% anual, quiere decir que cada año aumenta la población de la tercera edad en mayor proporción que la tasa de natalidad.

De la población de la tercera edad, solo el 25% recibe una pensión, de esa población que recibe una pensión el 54% recibe una pensión mínima. De la población que no tiene una pensión el 61% vive de la caridad o depende económicamente de la familia y entre un 30 y 31 por cierto tendrá que seguir trabajando para poder subsistir y cubrir sus necesidades.

Lo más preocupante viene en un futuro, recordemos que la población de la tercera edad va en aumento, actualmente hay 20 adultos mayores por cada 100 niños, para el 2036 la proporción será de un adulto mayor por cada niño y para el 2050 se proyecta habrá 166 adultos mayores por cada 100 niños.

Actualmente, recordemos, solamente el 25% de la población de adultos mayores tiene acceso a una pensión, sin embargo a partir de la reforma del seguro social que entro en vigor en el 97 varios factores cambiaron como el aumento de las semanas cotizadas. Hay factores de vital importancia como la densidad de cotización, que es el tiempo que un trabajador cotiza bajo un régimen obligatorio sea en una empresa o estado, actualmente es del 40%, lamentablemente la mayoría de la población económicamente activa vive del comercio informal y de la población que alguna vez trabajo bajo del esquema del régimen obligatorio del imss más de la mitad lleva más de 5 años sin cotizar.

A todo eso sumamos que la autoridad no ha realizado una reforma integral adecuada al sistema de pensión para contrarrestar todas esas carencias del sistema, podemos empezar a visualizar el problema al que se va enfrentar la población de la tercera edad en su vejez, en donde la mayoría no cuente con una pensión y las que lo tengan, también en su mayoría, estará por debajo a un salario mínimo. Si vamos un poco más allá el impacto que tendrá en materia económica será descomunal y sumamente negativa, teniendo una población vieja y pobre quien va consumir los productos y servicios, teniendo una pirámide decreciente y menos que la población adulta mayor, quien hará frente para mantener a toda esa población carente de pensión o de protección médica, no solamente el gobierno será incapaz de recaudar recursos suficientes para ser frente a una población sin pensión, además las industria y la economía del país tendrá una parálisis y retroceso económico descomunal por la falta de consumo de los productos y servicios, quien lo va consumir si no hay una población con la capacidad económica de poder hacerlo.

Hasta ahora, no existe una reforma integra en las pensiones de manera adecuada, tanto la presente y gran parte la próxima generación si no hacen algo por ellos mismos vivirán los primeros impactos de un sistema de pensión nefasto y pobre.

La tendencia en las reformas es aumentar la edad de la pensión por el aumento de la esperanza de vida, aumentar la tasa contributiva pero sin ser acorde al costo del valor de una renta vitalicia, aunado a que no existe ni una adecuada educación financiera ni una reforma fiscal integral que incentive el ahorro por lo que de seguir esta misma tendencia será difícil hacer frente a ese problema.

