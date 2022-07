SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Minusvalía

Recuerda si lo deseas puedes consultar la guía de como pensionarte y otros temas de seguridad social en mi página de Facebook búscame como @gyairapuato. Las afores gestionan el dinero de los trabajadores a través de sus sociedades de inversiones especializadas, siefores generacionales, los cuales invierten los recursos de los trabajadores en la bolsa mexicana de valores, con el fin de proteger el dinero contra la inflación y buscar generales un rendimiento para acrecentar el ahorro de los trabajadores.

¿Pero qué pasa cuando al recibir tu estado de cuenta te percatas que en lugar de tener ganancias tuviste perdidas y que la afore presenta un saldo negativo? La respuesta de la afore será, que se está transitando por un periodo de minusvalía financiera.:

¿QUÉ ES UNA MINUSVALÍA?

Minusvalía es la reducción del precio de mercado de un valor, se produce cuando el precio actual de un activo financiero es inferior al que se pagó en su adquisición,

¿COMO OPERA Y POR QUE ME AFECTA?

La economía mundial está dominada por acciones y decisiones que se toman en un sector monetario de un escenario a futuro por lo que puede influir en el rumbo de las economías nacionales. Eso crea preocupación e incertidumbre en los mercados financieros y lo que hacen los inversionistas es intentar proteger su dinero y mudar su capital de una región a otra, eso crea un efecto domino en los mercados.

Recordemos que el dinero que administra la afore se invierte en las bolsas mexicana de valores y en bolsas de otros países, diversificando ese dinero en distintos instrumentos de inversión. Las tendencias económicas son muy volátiles y cualquier evento nacional o internacional puede repercutir en determinado sector económico, ejemplo, el covid, una guerra, el aumento en las tasas de interés, la adquisición o venta de una empresa, por dar unos ejemplos. Cuando un evento tiene un repercusión de forma negativa y ello se ve reflejado en las utilidades de las inversiones, en lugar de tener una ganancia en ese momento tendrá una pérdida de su valor accionario, a eso se le conoce como minusvalía.

¿SE PERDIÓ ESE DINERO?

Las minusvalías son temporales, sin embargo si un trabajador realiza un trámite como ayuda por desempleo, se cambia de afore o un pensionado retira su dinero la afore tiene que vender los productos financieros proporcionales para hacer liquido el dinero del trabajador, si la venta se realiza en un periodo de minusvalía la perdida se hace efectiva.

¿QUÉ HACER?

Las minusvalías forman parte de los ciclos económicos y no es de preocuparse, por lo regular, siempre y cuando no se haga efectivo la venta o retiro del capital invertido, es por ello que cuando existe un periodo de minusvalía se sugiere no cambiarse de afore, pues hacerlo sería asumir la pérdida real.

Así que la próxima vez que veas un saldo negativo en tu cuenta de afore por concepto de una minusvalía financiera, recuerda que es una fluctuación temporal y que la tendencia historia de las inversiones a largo plazo son positivas y lo más importante no te cambies en ese momento de afore hasta que se regularice y se recupere tu cuenta individual.

