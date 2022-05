SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

TRAMITES

El día de hoy escribiré de los procedimientos de correcciones mas comunes que realiza el trabajador ante el seguro social, recuerda si lo deseas puedes consultar la guía de como pensionarte y otros temas de seguridad social buscáme en Facebook como @gyairapuato.

¿CÓMO CORRIJO UNA HOMONIMIA?

Una homonimia es cuando dos personas tienen el mismo nombre y apellido y por error comparten el mismo número de seguro social. Para corregirlo se debe de acudir a las oficinas de la subdelegación del imss y solicitar una cita para homonimias, así mismo debe de llenar la solicitud de corrección de datos (HOM01) y llevar la papelería correspondiente, al asegurado se le hará una entrevista para verificar su historial laboral y en base a esa entrevista se concluirá que trabajador es el invasor y el invadido, el trabajador invasor del número se le asignara un número de seguro social de homonimia y en él se concentrara todas las semanas cotizadas así como su historial laboral. Posteriormente se debe de acudir a la afore que administre los recursos y solicitar la separación de los recursos a cada uno de las cuentas involucradas. Al final del trámite la afore notificara a los trabajadores la conclusión de su proceso de separación de cuentas. Ojo es importante llevar un seguimiento del proceso, con la finalidad que se lleve a cabo de la manera más pronta posible ya que este proceso de separación suele ser un poco largo y tardado.

TENGO MAS DE UN NUMERO DE IMSS

Se debe de acudir a las oficinas de la subdelegación del imss llenar el formato de corrección de datos (HOM01) y anexar al mismo copia de identificación oficial, acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio y copia de cada uno de los números de seguro social involucrados, tales como hoja rosa, recibo de nómina, estado de cuenta de la afore, etc. es de suma importancia comprobar la propiedad de cada uno de los números en aclaración, así como de describir el historial de todos los patrones con los que se trabajó, información anexa al formato de corrección, ya que esto ayudara a comprobar la propiedad de los números y ayudara a facilitar el proceso de unificación. Posteriormente el imss entregara un formato de certificación (HOM02) el cual debe ser llevado a la afore para solicitar la unificación de las cuentas, actualmente este proceso se lleva acabo de manera automática, es importante que los números involucrados contengan el mismo curp ya que es este el que enlaza las cuentas y las unifica. Si todos los números involucrados tienen afore, la afore que administre el número más antiguo es el que jalara las demás cuentas y es el que realizara la unificación de las cuentas y los recursos. Si ninguno de los números tiene afore se debe realizar el registro correspondiente con el número más antiguo. Es importante ir checando periódicamente cómo va el proceso y al final la afore notificara al trabajador que término de manera exitosa su proceso.

DATOS PERSONALES, NOMBRE, CURP, SEXO, ENTIDAD DE NACIMIENTO

Cuando se detecte que existe una anomalía en la información estadística del trabajador, ejemplo nombre, apellidos, entidad de nacimiento, curp, etc. se debe de llenar una hoja de corrección de datos (HOM01) así como anexar a la solicitud de corrección copia del acta de nacimiento, curp, identificación oficial, comprobante de domicilio vigente y algún documento que compruebe la propiedad del número de seguro social, ejemplo una hoja rosa, un estado de cuenta afore, recibo de nómina, etc. Recuerda que este trámite también se puede realizar de manera electrónica, por lo que es importante tener digitalizados tus documentos. una vez que se corrija acude a tu afore para verificar con ellos tu información en caso de hacer correcciones llevar la certificación de corrección que te da el seguro social (formato HOM02). Cuando se hace una corrección en el seguro social y en la Afore no es necesario acudir a Infonavit pues su información se actualiza con la base de datos de la Afore.

