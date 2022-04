SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

PREGUNTAS

El día de hoy contestare preguntas que me hacen en redes sociales, si lo deseas puedes consultar la guía de como pensionarte y otros temas de seguridad social buscándome en Facebook como @gyairapuato.

¿POR QUÉ MI ESTADO DE CUENTA DE AFORE PRESENTA SALDO NEGATIVO EN LOS RENDIMIENTOS?

El dinero que administra la afore se invierte en la bolsa mexicana de valores, las inversiones se diversifican en distintos instrumentos de inversión. Las tendencias económicas son muy volátiles y cualquier evento nacional o internacional puede repercutir en determinado sector económico, ejemplo si hay instrumentos invertidos en el sector petrolero y baja el precio del petróleo todo lo referente al sector petrolero tendrá una repercusión de forma negativa y ello se ve reflejado en las utilidades de las inversiones, en lugar de ganar en ese momento tendrá una pérdida de su valor accionario, a eso se le conoce como minusvalía, ¿Es de preocuparse? Pues no, mientras no se haga efectivo el retiro del capital invertido la minusvalía no se hace afectiva, es decir si ves que tu cuenta de afore presenta perdida no te cambies de afore hasta que no vuelvas a ver una utilidad, ello significa que el mercado se ha normalizado.

Es importante señalar que esas fluctuaciones en la economía son normales en esos ámbitos económicos y que a lo largo de los años hemos tenido infinidad de minusvalías, sin embargo la tendencia histórica es siempre positiva, a tal grado que casi la mitad de los recursos administrados de las afores son producto de rendimientos de los recursos administrados.

¿QUE ME REGRESA MI AFORE CUANDO ME PENSIONO?

La ley del seguro social del 97 en su décimo tercero artículo transitorio describe el destino de los recursos que maneja la afore en caso de que una persona se pensione bajo la esquema de la ley 73, así pues el trabajador tiene derecho a que se le regrese los recursos provenientes del ramo de retiro 97, sar e infonavit, así mismo los ramos de cesantía, vejez y cuota social pasan al gobierno federal. Cuando una persona se pensiona bajo el amparo de la ley 97 todos los recursos tanto de la afore como infonavit pasan a formar parte del capital para financiar el costo del monto constitutivo de la renta vitalicia (pensión) pudiendo solamente recuperar los recursos correspondientes del sar si tuviese.

¿QUÉ ES EL SAR?

El sar era una aportación complementaria para la pensión del trabajador que hacia el patrón. Entro en vigor el 1 de marzo de 1992 y prevaleció hasta el 30 de junio de 1997 con la entrada en vigor de la nueva ley. Dicha aportación consistía en el 2% del salario cotizado del trabajador por concepto de retiro y el 5% por concepto de vivienda, estos recursos eran administrados por entidades financieras que elegía el patrón, cuando fue la reforma de la ley del seguro social estos recursos, cuando el trabajador estaba activo y no tenía problemas con su rfc, se integraba automáticamente a la cuenta individual del trabajador para ser administrados por la afore, cuando el trabajador no estaba activo o bien tenía problemas con su rfc estos recursos los absorbía el gobierno federal y los concentro en una cuenta concentradora a nombre del banco de México en espera de que el trabajador solicite la integración de esos recursos a su cuenta individual.

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR MIS APORTACIONES DEL SAR?

La recuperación de los recursos del sar se hace por medio de la afore, se acude directamente a la oficina de la afore y se solicita la integración de los saldos del sar a la cuenta individual, es importante señalar que se debe de contar por lo menos con uno de los recibos del sar para que se pueda llevar acabo la integración de los mismos.

Escríbeme tus dudas: sobrepensiones@gmail.com