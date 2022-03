SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Ley 97

Datos importantes que todo trabajador que cotiza bajo el esquema de la ley 97 debe de conocer.





1. Los trabajadores que cotizan bajo la ley 97 se pueden pensionar antes de los 60 años

A esto se le conoce como retiro anticipado. Para tener derecho a esta modalidad aparte de reunir las semanas que te pide la ley, mínimo 1000 semanas, debes de tener recursos suficientes en la cuenta individual para solventar el costo del seguro de renta vitalicia, seguro de sobrevivencia más un 30% más. Esto traducido en cifras es tener 19 años y medio de tiempo cotizado mínimo y un aproximado de $1, 400,000 pesos en la cuenta individual, cifras 2022, y se percibiría una pensión equivalente a un salario mínimo.

2. Las pensiones se privatizaron ahora se les conoce como renta vitalicia

La renta vitalicia es el pago mensual (pensión) que hace una aseguradora a un cliente (asegurado o beneficiario) en virtud de haber contratado con ellos una renta vitalicia. En esta modalidad el afiliado o beneficiario contrata a una compañía de seguros (cumpliendo previamente los requisitos de una pensión ley 97) trasfiriendo el saldo acumulado de cuenta individual para solventar el costo del monto constitutivo de la renta vitalicia.

3. Monto constitutivo

Es el costo fijado por una aseguradora para financiar una renta vitalicia, comprende aparte de la cuantía de la pensión del asegurado un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios (conyugue, hijos, padres). Dependiendo del tipo de pensión es el costo de la renta vitalicia, ejemplo una persona que se pensiona a los 60 años el costo de la renta vitalicia es de unos 750 mil pesos si la persona tiene conyugue e hijos, el costo aumenta en proporción de la edad de estos.

4. Si no utilizo mi crédito en infonavit, ese dinero no me lo regresaran

Cuando se pensiona bajo el régimen 97 estos recursos se suman a los recursos de retiro cesantía y vejez para incrementar el monto de la pensión.

5. Que pasa si no tengo recursos suficientes en mi cuenta individual para pagar una renta vitalicia

Si un trabajador cumple con los requisitos para tener derecho a una pensión pero no tiene el dinero suficiente en su cuenta para costear una renta vitalicia, el gobierno está obligado a proporcionarle una pensión mínima garantizada equivalente a 1 a 4 umas al mes. Para el calcula de esta pensión mínima garantizada se tomara en cuenta la edad del trabajador, el número de semanas cotizadas y el promedio salarial de toda la vida laboral del trabajador.

6. Se elimina el derecho a la doble pensión

Si eres trabajador de gobierno federal, cfe, Pemex y aparte trabajas en la iniciativa privada, ya no tendrás derecho a tener dos pensiones, esto se conoce como portabilidad de derechos.





