SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

POR: LUIS JOSE GASCA RIVERA

MTRO. EN ADMNISTRACIÓN PÚBLICA Y FISCAL





ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE INVERSIÓN.

Uma y pensión

Quiero abordar algunas de las preguntas que me han hecho relativo al sistema de pensión y el inicio de año empezando por lo relativo al tema de la uma, salario mínimo y pensiones.

El presidente Obrador anuncio un alza al salario mínimo ¿quiere decir a partir de enero voy a recibir una pensión mucho mayor?Realmente no, ya que en el año 2017 se hizo una reforma en la ley para sustituir el salario mínimo por la uma como unidad de medida salarial, es decir del 2017 a la fecha los trabajadores cotizan en umas y no en salarios mínimos.

¿Porque el cambio? En el pasado ya se había intentado subir el nivel adquisitivo de las personas, en el 2016 el gobierno del DF elevo el salario mínimo del Df en una proporción mayor al INPC (índice que se toma referencia para calcular la inflación) hasta ese momento el salario del Df se tomaba como referencia no solo para medir salarios, también permisos, tramites, multas, etc, esto trajo como consecuencia que se empezara a generar una inflación mucho mayor del regular, para contrarrestar ese efecto se decidió crear una unidad de medida que sustituyera al salario mínimo y que se ajustara conforme a una inflación controlada, creando en ese mismo año la UMA y entrando como unidad oficial de medida en el 2017, es por ello que aun y cuando el gobierno anuncio un aumento en el salario mínimo en el 2019 y ahora en el 2020 no hubo ninguna repercusión y descontento del sector empresarial y financiero y por ende no existió una inflación descontrolada.

La Uma se actualiza en febrero de cada año, y se actualiza según la inflación del ejercicio anterior, así que las pensiones se actualizarán dentro de ese mismo esquema.

Existen lagunas legales dentro de todos estos procesos, el primero tiene que ver con los pensionados anteriores del 2017, pues ellos se pensionaron en salarios mínimos y no en umas y sin embargo se les da el mismo trato. Es importante saber, además, que el 20 de septiembre de 2019 se emitió una jurisprudencia en donde desecha a la Uma como unidad para el cálculo de la pensión y retoma al salario mínimo como única unidad de medida para el cálculo de las pensiones, a la fecha de hoy el seguro social e issste no han acatado esa jurisprudencia, pues no solo implicaría las nuevas pensiones si no el pago retroactivo de las anteriores generando un costo enorme a las instituciones y al gobierno, actualmente el seguro social se encuentra en pláticas para ver en qué medida puede hacer frente y acatar lo dictaminado por el supremo tribunal.





Te deseo un excelente inicio de año, salud abundancia y prosperidad.

Escríbeme tus dudas: sobrepensiones@gmail.com

Consultas personalizadas previa cita 462 6216461

Sígueme en Facebook: @GYAIRAPUATO

Visita: http://grupoaseguradorgya.com