Semáforo verde sin vacuna, no es posible. Regresar a los millones de estudiantes que existen en México, a clases presenciales, es un suicidio colectivo. No veo a los panistas ni a los priistas, defendiendo a la población. El gobierno federal nos quiere mandar al matadero, en una más de sus ocurrencias, y la oposición, ni sus luces.

¿Cómo pretenden regresar a las aulas a millones de estudiantes sin existir vacuna? Morirán miles. Como padre de familia, jamás enviaría a mis hijos a la escuela, mientras no sean vacunados contra el COVID. Para llegar al punto de ser vacunados, faltan muchos meses. No comprendo la urgencia del gobierno federal. Es un suicidio colectivo, regresar a las aulas mexicanas sin antes vacunar a los alumnos y también a los maestros. Los docentes son gente y tienen derechos. Los profesores no son reses, sus vidas también son importantes. Nadie piensa en ellos.

Es un sinsentido pretender “regresar a la normalidad” en octubre cuando inicia la temporada de influenza, cuando están pronosticados frentes fríos y días lluviosos. Es una tontería querer reactivar la economía en invierno, cuando sabemos que es la época del año en la que más enfermos de las vías respiratorias existen, desde siempre. Los hospitales colapsarán a fin del presente año. Increíble que los gobernantes no se den cuenta de la grave crisis sanitaria que se viene en los próximos meses. Están cegados por su soberbia y por los privilegios que les confiere su posición: el pueblo que se muera, que se sacrifique, que naufrague.

Y la oposición ni sus luces. Ojalá que el gobierno panista de Guanajuato haga lo correcto. En Guanajuato no estamos preparados para un regreso repentino a la normalidad. Ni que fueran enchiladas y agua de limón con chía. Puras ocurrencias con el pastor de Macuspana. Me gustaría ver a los diputados locales del PAN, desquitando su sueldo. Espero ver a los regidores de Irapuato diciendo NO, al regreso presencial a clases. Sin vacuna contra el COVID-19, no se puede hablar de normalidad ni de semáforo verde. ¡Que necedad del gobierno federal! De regresar a la normalidad en pleno invierno y sin vacuna, se provocaría una crisis sanitaria. En junio hay elecciones. Cuidado. Una mala decisión sanitaria tendrá costo político.