Seis años de esperanza

El pasado primero de octubre tomo posesión la doctora Claudia Sheimbaun, primera mujer presidenta de México. Esto llevó a que los mexicanos nuevamente entremos en el ciclo de esperanza (la gran mayoría) y otros esperando ver los errores y tropiezos (los menos).

Esto me lleva a reflexionar que los mexicanos estamos en la creencia desde la Conquista que dependemos o depende el bienestar de nosotros y nuestras familias de quién y cómo gobierne, y en tal parte sí es verdad, con un nivel alto de pobreza, más de la mitad de los mexicanos y con el condicionamiento erróneo de todos los gobiernos del pasado de papá gobierno nos instala nuevamente en ese boomerang de esperanza por las acciones de los gobiernos.

La expectativa es alta, si la doctora Claudia Sheinbaum estará dependiendo, o como muchos lo comentan, por el sometimiento de su antecesor o tendrá ella una libertad que necesita para poder gobernar este país.

Si bien el presidente anterior tiene un alto grado de popularidad y es más por su forma mesiánica de actuar, más que por resultados de su gobierno, aunque todo lo bueno diga que es por él y todo lo malo que sigue habiendo en este país es por la mafia del poder, como él así llama a todo aquello que no enfrentó, no quiso o no pudo combatir o cambiar.

Es importante resaltar que el último mes del presidente anterior arreció la pelea con el Poder Judicial, si es necesario o no el elegir magistrados, ministros y jueces, en eso no entraremos en análisis.

Lo que sí es importante resaltar es esa lucha contra un poder que no nos llevará a nada bueno en el país, aunque los seguidores crean que sí.

Es de llamarme la atención, y eso me da esperanza, que a pesar de que el presidente anterior jamás quiso reunirse con la titular del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña, la presidenta Claudia Sheimbaun en su acto de toma de protesta saluda de beso a quien es la enemiga acérrima de su antecesor. Esperemos y demos votos de confianza a nuestra presidenta, pero seamos objetivos y críticos en el actuar de ella y de todos los que están o estamos en esa labor.





Diputado local

@ErandiBermudez