Sé el cambio que quieres ver en el mundo

Cada 22 de marzo es “Día Mundial del Agua”, desde 1993. Conmemoración que coordina ONU Agua para crear conciencia y generar acciones que atiendan la crisis mundial del agua y el saneamiento: dos mil 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable, 1 de cada 3. Este 2023, la celebración se enfocó a la estrecha relación entre el agua y el cambio climático, la que tiene entre sus puntos relevantes el que “todos podemos aportar desde nuestra vida diaria, no podemos darnos el lujo de esperar”. En 2015 el mundo se comprometió, con el objetivo de la Agenda 2030, a que todos tendrían agua de forma segura para 2030. Le meta de satisfacer este elemental derecho humano está harto lejana. “Sin agua, no hay desarrollo; sin desarrollo, es imposible erradicar la pobreza”. Los gobiernos, empezando por los municipales o locales, deben trabajar cuatro veces más rápido para cumplirla a tiempo. El reto no es solo de gobiernos. Afecta a todos, por lo que todos debemos adoptar nuevos paradigmas y pautas de conducta, en las formas en que usamos, consumimos o gestionamos el agua, en casa, escuela, trabajo, club deportivo (de golf, sobre todo), campo agrícola.

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023 nos demuestra que la escasez de agua se está haciendo frecuente en múltiples regiones. Y a causa del cambio climático, la escasez estacional de agua aumentará en regiones en las que hoy abunda y se agravará en regiones donde es escasa. (Al 15 de marzo, en el 75% del territorio nacional hay sequías. En 16 entidades la totalidad de sus municipios tienen esta situación. Particularmente graves en Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León –en Monterrey, gravísima-, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Durango, Nayarit). La escasez de calidad de agua ambiental en nuestros países se asocia a un tratamiento insuficiente de aguas residuales. Por abuso en riego agrícola, ganadero o en campos de golf. El informe concluye en que nuestra seguridad como especie humana exige salvaguardar recursos del agua, energéticos, apoyar la salud y medios de vida, mitigar impactos del cambio climático, con la respuesta de todos.

Debemos tomar conciencia de que la humanidad enfrenta varias amenazas globales que ponen en peligro su sobrevivencia y pueda extinguirse. Algunas proyecciones científicas calculan pueda acontecer alrededor del 2050, si no hacemos todos nuestras tareas. Y en menos de 10 años la sequía terminará con el suministro libre de agua y empezará el racionamiento (en Cdmx en 2028). Proyecciones se fundan en evidencias del calentamiento global: del 2.5% de incremento de temperatura, que hacen inhabitables crecientes partes de la tierra. O deshielo de glaciares en los polos, que suben nivel de mares y océanos año con año. O las 171 billones de toneladas de plástico en los océanos. Y con ello, el crecimiento de desigualdades y miseria; la muerte de millones de personas por hambre y enfermedades no atendidas; el crimen organizado y las economías ilegales, entre otras.

El consumo personal de agua representa el 8% del uso anual. Hay desperdicios que podemos evitar desde casa: cerrar la llave mientras nos enjabonamos, rasuramos, lavamos dientes o vajilla; no llenar tina sino usar regadera; captar agua de la regadera en cubeta mientras sale la fría, para usar luego en inodoro o macetas; limpiar vehículos o pisos con agua en cubetas, no con mangueras; meter una o dos botellas con agua dentro de caja de inodoro para disminuir cantidad de descarga (el WC implica el mayor consumo de agua en el hogar). El costo del agua para la industria que lucra con ella debe ser mayor (industrial es 14 % de consumo). Disminuir el consumo de carne (para un kilo de carne se gastan 15 mil litros). Y es que la agricultura y la ganadería representan el 70% de las extracciones de agua, según la FAO, y éstas afectarán más por el crecimiento poblacional y la demanda de alimentos. Mi hija María se hizo vegana: no come carne ni otros productos de origen animal, en razón del consumo de agua que su producción supone. Vivamos el lema de éste año: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

Analista político y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

@jalcants