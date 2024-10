Salario mínimo por encima de la inflación

El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo dice que el salario mínimo “es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por el servicio prestado en una jornada”.

El martes 24 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó con 418 votos a favor la reforma al artículo 123 de la Constitución, que garantiza que el salario mínimo para 2025 sea mayor que el recibido el presente año; en otras palabras, un alza de casi 19 pesos. Para 2030, se busca que el salario mínimo, sea aproximadamente 11 mil 300 mensuales.

Por su parte, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que establece la obligación de que los incrementos al salario mínimo generales y profesionales nunca estén por debajo de la inflación y la turnó a los Congresos de los estados. La reforma al artículo 123 constitucional fue aprobada por los 124 senadores asistentes a la sesión durante una discusión que se prolongó por casi cinco horas, en la que Morena y sus aliados recalcaron que es una reforma histórica encaminada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continuará el actual gobierno.

En contraparte, la oposición, sobre todo los legisladores del PAN, advirtieron que no es suficiente esa reforma. El senador Ricardo Anaya sostuvo que aún con los aumentos que ha tenido, el salario mínimo actual no alcanza para que una familia viva fuera de la pobreza y Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, dijo que ese ingreso de poco les sirve a los asalariados porque no les alcanza ante el costo del gas, la electricidad y los medicamentos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Oscar Cantón, resaltó que durante décadas los salarios de los trabajadores perdieron su valor frente a una inflación perniciosa y en los últimos 6 años se han dado aumentos insólitos, que han marcado una reducción significativa en la pobreza laboral, algo que ha sido reconocido hasta por las organizaciones internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Gonzalo Yáñez, senador del PT, les recordó a los panistas que durante 36 años de gobiernos neoliberales, entre ellos los sexenios de Fox y Calderón, lo que hicieron fue disminuir el salario real. “No les pedimos que hagan buches de agua bendita, nada más que respeten ese esfuerzo”.

La disparidad salarial demuestra las dificultades de los servidores públicos para obtener una remuneración justa. Por ejemplo, las maestras y los maestros, perciben aproximadamente 12 mil 500 pesos al mes, los guardias y policías del Servicio de Protección Federal reciben alrededor de seis mil 800 pesos mensuales, existe una porción importante de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea mexicanas que ganan alrededor de 16 mil pesos al mes; el personal de enfermería del IMSS percibe entre nueve mil 184 y 12 mil 095 pesos al mes y el personal de enfermería del ISSSTE gana alrededor de 11 mil pesos mensuales.

Considero que es obligación del gobierno federal garantizar mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores. La presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que al final de su administración, espera que el salario mínimo cubra más de dos canastas básicas. Enhorabuena.



Escritor y docente

ezequielsotomar@outlook.com