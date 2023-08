¿Sabremos descubrir el silencio amoroso de Dios?

Dios se nos revela en el silencio, en la soledad y en la dificultad. Lo importante es abrirse confiadamente y dejarse envolver por su presencia amorosa. Estamos acostumbrados a las grandes teofanías del Antiguo Testamento, donde Dios se manifiesta en medio de truenos, rayos, humo y elementos sísmicos.

Elías, el profeta del los rayos y los truenos, el profeta del fuego, el profeta batallador que destruye los ídolos, quiere acercarse a Dios. Lo espera con impaciencia, buscándolo en los signos aparatosos y magníficos donde siempre lo ha encontrado. Pero el profeta, que tanto ha hablado de Dios, ahora debe descubrir y “vivir” a Dios. Con sorpresa comprueba que el verdadero Dios no es el que vence con la espada, no es el que degüella a los cuatrocientos cincuenta profetas de los falsos dioses, no llega en el viento huracanado que parte las montañas y resquebraja las rocas, no se hace presente en el terremoto ni en el fuego, llega en el murmullo de una brisa suave, en el silencio que alcanza a percibir el corazón, en la intimidad de su alma, en lo profundo de su ser… ahí, siempre nuevo y sorprendente, llega el Señor. En el rumor de un tenue silencio habla el Señor. Quizás sea para superar nuestra sordera que Dios no se pone a gritar a todo volumen, sino con un suave rumor sana nuestros oídos para que nos habituemos a escucharlo en el silencio. Entonces, igual que Elías, cubriremos con respeto nuestro rostro, nuestros falsos conceptos de Dios y nos dispondremos a escucharlo.





Cuando el viento es contrario







También Jesús, en el inicio de este pasaje, obliga a sus discípulos a que abandonen la multitud después de la multiplicación de los panes, no les permite el ruido del triunfalismo ni se expone a los reconocimientos. A ellos los lanza a la navegación, mientras él busca la soledad en el monte para, a solas, encontrarse con Dios, su Padre. Y es que, para escuchar a Dios, igual que para escuchar a toda persona, se requiere el respeto, la acogida y la capacidad de escucha. Es una bofetada al amigo, cuando lo dejamos con la palabra en la boca. Es una irreverencia a Dios, cuando preferimos nuestros ruidos y no le damos el espacio ni el respeto a su persona. Claro que acoger a Dios implica el riesgo de tener que cambiar nuestras actitudes y nuestros fundamentalismos que sacrifican la verdad y la relación con el verdadero Dios, en aras de nuestras seguridades.

A diferencia de la paz y comunicación de Jesús, los discípulos se ven sometidos a las sacudidas de la tormenta y a los vaivenes del viento contrario. Están agitados y la oscuridad de la noche aumenta su temor. Con el alba llega también Jesús, y con Jesús, después de las primeras confusiones, la paz, la tranquilidad y la armonía. Sus palabras consoladoras tienen que ser escuchadas: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. Y ya en confianza, acepta el reto lanzado por Pedro de concederle caminar sobre las aguas. Jesús hasta ese capricho concede, pero Pedro al caminar sobre las aguas pierde sus seguridades y se hunde, recibiendo el reproche de Jesús: “hombre de poca fe”. Para la relación con el otro, para la relación con Jesús, se tiene que abandonar toda seguridad propia y establecer una relación plena y confiada para que abriendo los brazos ponerse en las manos de Dios.

Este relato contiene una enseñanza dirigida a la comunidad cristiana de todos los tiempos, para que afronte con apertura y valentía el encuentro con Jesús, para que acepte los riesgos del diálogo con Dios, y para que, sintiendo su presencia, no vacile ni tenga miedo ante las dificultades que la acosan.

Como Pedro y los demás discípulos sentimos los fuertes vientos que hacen vacilar nuestra barca y zarandean nuestras seguridades. Nuestra tentación es buscar nuestras seguridades y no escuchar “el silencio amoroso” de Dios, no acogernos a la mano que nos tiende Jesús. Acerquémonos, descubramos esta manifestación de Jesús. Que Él transforme nuestra noche atormentada en un amanecer de paz y alegría. ¿Sabremos descubrir el silencio amoroso de Dios? ¿Cómo puedo hoy dar espacio a su mensaje? ¿Cuáles son mis actitudes de escucha? ¿A qué me compromete este encuentro?





Obispo de la Diócesis de Irapuato

Facebook @ObispodeIrapuato