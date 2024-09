Renovar energías para continuar en la lucha

Morena nació por la incansable lucha del pueblo mexicano por alcanzar la verdadera democracia y en poco tiempo ha logrado ganar la Presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo.

23 estados de la República también se han pintado de guinda y la avalancha democratizadora sigue avanzando elección tras elección en todos los rincones del país.

Esto es resultado de la congruencia, de la constancia, pero también, como movimiento que somos, de saber leer las circunstancias y atender las exigencias del pueblo.

En Morena, la militancia tenemos claro que el partido es propiedad del pueblo de México como su instrumento de lucha democrática y pacífica para acceder al poder político y conseguir la transformación de la vida pública del país.

Es por lo que vamos a un Congreso Nacional Extraordinario este fin de semana, en el que renovaremos documentos básicos y, también, renovaremos nuestra dirigencia, porque tenemos claro que ante el continuo avance del movimiento, lo único constante es renovarse en energía, en perfiles, en ideas, pero siempre anclados a nuestros tres ejes rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Así que los cargos partidistas a renovar este fin de semana histórico serán Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional y las carteras del Comité Ejecutivo Nacional cuyos titulares hayan ganado un cargo de elección popular o están por integrarse a los distintos gobiernos del movimiento. Los cargos que se elijan tendrán vigencia del primero de octubre de este año y hasta el primero de octubre de 2027.

En cuanto a la Declaración de Principios, el Programa de Lucha y los Estatutos se han realizado ya las mesas de trabajo para analizar y discutir las propuestas que la propia militancia ha hecho llegar al Instituto Nacional de Formación Política y que serán puestas a consideración de las y los congresistas nacionales, que en el caso de Guanajuato serán 150 mujeres y hombres libres y valientes que han asumido con responsabilidad y conciencia histórica el papel que nos toca jugar en esta Cuarta Transformación que apenas comienza a construir su segundo piso.

Como suele decir, y dice bien, nuestro aún Presidente Constitucional, Andrés Manuel López Obrador, estamos viviendo uno de esos momentos estelares de la historia y tenemos claro que no pensamos en las próximas elecciones, sino que tenemos puesta la mirada en las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos y el país que les queremos heredar.

Con justicia social y con democracia en todos los niveles y para todos los poderes, estamos seguras y seguros de que la historia nos sabrá reconocer como protagonistas de la transformación de la vida pública nacional, porque hemos sabido ser el instrumento para alcanzar los anhelos del pueblo de México y así lo seguiremos haciendo.





Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato