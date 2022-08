Reflejos de Sol | Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos?

Imagínese que usted tiene la posibilidad de elegir quién quiere que cuide su patrimonio. Las opciones son las siguientes:

1.- El Ejército y la Marina. Son confiables, organizados, están en todo el país y son muy disciplinados. Tienen armas de uso exclusivo de ellos. Lo único malo es que no pueden hacer labores policiacas, así que si le queman un Oxxo o si lo bajan de su automóvil no pueden corretear a los asaltantes. Pero si usted tiene una aduana o un gasoducto igual y sí se lo protegen. O un puerto marítimo, claro. También pueden ayudarle a quemar sembradíos de mariguana y lo ayudarán mucho si tiene algún desastre natural.

2.- La Guardia Nacional. Es un cuerpo de seguridad con 118 mil elementos que no son militares, pero usan armamento militar; están adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero todos sus mandos son militares; tienen doctrina militar pero no son militares, bueno sí, bueno no, bueno más o menos. Por eso el Presidente ya hizo un decreto para que sí sean ya militares. Organizan desfiles muy vistosos al llegar a las ciudades y son buenos acordonando zonas en donde ya ocurrieron siniestros como explosiones, atentados y masacres. Tienen unos uniformes lindos como de militares pero de otro color. Se les llega a ver en carreteras, como una evocación de la Policía Federal de Caminos. Son los principales responsables de otorgar abrazos –no balazos. Nada más que mucho cuidadito si lo detienen en un retén. Párese de inmediato porque ahí sí se les van a veces los balazos, como ocurrió con el estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, asesinado por ellos, el 27 de abril de 2022 ¿Por qué no? En Irapuato.

3.- La Fuerza de Seguridad Pública del Estado. Son los policías estatales. A ellos sí se les ve en las carreteras de Guanajuato. Es un cuerpo policial que tiene 189 años y es el que más armas ha decomisado en el país. Tiene los policías mejor retribuidos de México. Cuenta con alrededor de 6 mil elementos.

4.- Policía municipal. Depende de donde se ubique. Si es en León, es de las más avanzadas del país. Aunque en algunos municipios apenas tienen uniformes (no vamos a decir en cuáles para no hacerles pasar vergüenzas). Junto con los reporteros, muchas veces son quienes se juegan la vida por las noches. Estos policías, armados con una resortera y una patrulla sin gasolina, persiguen –y en ocasiones aprehenden– a quienes hacen detonaciones de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; incendian tiendas, masacran u organizan balaceras. A veces a algunos de sus elementos los vinculan con actividades ilícitas y los corren. Y se pasan al otro bando (aunque ya estaban).

5.- O ya de plano, como lo hacen las empresas de transporte ferroviario, puede contratar a sus propias fuerzas de seguridad privadas. Llegado el momento, ellos tendrán que llamar a alguna de las anteriores para que actúen de manera oficial en contra de los delincuentes.

6.- El Chapulín Colorado.

No estamos hablando “de la seguridad del país”, sino de quien sale a la calle a trabajar todos los días, de quien va a una tienda a comprar un refresco, de quien se traslada de su trabajo a su domicilio o de quien vive en una zona deprimida.

Ahora bien, lo que no se vale es que las policías persigan a los delincuentes dependiendo del tipo de delito.

¿Que están incendiando el Oxxo? ¿Que están quemando su tráiler? Aaaaaahhh… Perrrmítame ver si se trata de delincuencia organizada o de un asalto común o de una venganza pasional o de un piromaniaco loco para ver quién lo atiende. A la ciudadanía realmente no le importa quién venga a defenderla. Le importa que la autoridad actúe oportunamente.

DE LA JUVENTUD

Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Si quiere hacer un bien a la sociedad, al país, al estado, al mundo, pero sobre todo a su familia, influya en los jóvenes para que no se vinculen a la delincuencia. No hay dinero que valga la tragedia de morir acribillado. La juventud es un tesoro como para echarla a perder por unos pesos (aunque sean muchos) en actividades que traen muerte y dolor en todas las familias.