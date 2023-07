Reflejos de Sol | Xóchitl, la invitada inesperada

Había una vez un Presidente que construyó su legitimidad "puebleando" durante dieciocho años en todo el país. Lo subestimaron. Los priístas y los panistas lo ningunearon. En 2018 ganó. En gran medida, porque fue muy evidente que la élite política de aquellos tiempos era insensible, arrogante y corrupta.

La mayoría, harta, votó por alguien que no se expresaba como político, sino como ellos. Y precisamente ese fue su mayor estandarte de campaña, perdón, de gobierno: "Este es el gobierno de nosotros, el pueblo, los pobres, los honestos, los patriotas". Es decir, "nosotros no somos fifís, neoliberales, conservadores, no vendemos a la Patria y no somos corruptos".

Pero un buen día, el gobierno de ese Presidente llegó a su ocaso. Él, que se considera uno de los mejores presidentes de México después de Benito Juárez, consideró que es tan amado, admirado, aplaudido por el pueblo verdadero, el "pueblo bueno", qué sería de lo más fácil organizar su proceso sucesorio.

DE BOSTEZO

Entonces, AMLO dijo a sus apóstoles: serán ustedes "corcholatas" y recorrerán el país. No harán campaña sino que llevarán mi palabra para que todos recuerden que yo soy el verdadero líder.

Y ahí andaban muy obedientes las cuatro corcholatas de Morena más las dos añadidas del PT y del Partido Verde.

Sanjuana Medrano, de El Sol de Salamanca, logró una exclusiva con Ebrard y ahí le dijo: "No ando buscando quién me lleve, no tengo pensado salirme de morena" y eso que explícitamente le preguntó si lo haría en caso de dados cargados en la encuesta.

Pero resulta que esta semana, el excanciller le dijo a Proceso: "Si me hacen chanchullo (en la encuesta) no sería irse a otro partido, tendría que denunciar que lo hicieron, sería una ruptura, una catástrofe para Morena". Nadie dice eso si no lo está preparando ya.

En Silao, Oscar Reyes de El Sol de Irapuato entrevistó a Claudia Sheinbaum y ella le dijo que los empresarios no debían tenerle miedo a la CuatroTé.

Y Adán Augusto de plano no sabemos qué piensa porque aunque tuvo asambleas populares, nos ha cancelado ya tres veces.

CUANDO DE PRONTO…

Las corcholatas generaron interés los primeros dos días. Después quedó claro que su única misión era alabar al Presidente y su discurso dejó de ser interesante salvo para algunos fanáticos.

En esas andábamos cuando el Presidente decidió cerrarle la puerta en la nariz a Xóchitl Gálvez, cuando traía en la mano un mandato judicial para que la dejara entrar a la "mañanera" a desmentir al propio AMLO.

Con ese acto, el propio López Obrador la metió a la contienda. Justo como cuando a él quisieron desaforarlo siendo jefe de gobierno. Tan desprevenido lo agarró que lo único que atinó a hacer fue criticarla. Y con eso la hizo más grande ante la opinión pública.

¿ES MUY TEMPRANO?

No faltará quien diga que es muy temprano para saber si Xóchitl Gálvez se va a desinflar. Lo cierto es que el mayor reto que debe tener en estos días es organizar a la gente que se está acercando a ella y está dispuesta a apoyarla con dinero, mucho dinero. Y no estamos hablando de los que dice el Presidente (ni de delincuentes).

Por otra parte, en la entrevista exclusiva que ofreció ayer a la Organización Editorial Mexicana dejó claro a Javier Divany que, como ingeniera que es, sabe que las cosas se hacen en orden para hacerse bien.

Y en cosa de una semana, la ingeniera ya tiene no sólo una imagen y un concepto elaborados, sino un avatar construido con Inteligencia Artificial que le dice al Presidente de todo. Le contesta puntualmente sin enojos y lo más llamativo: con la ley y con el conocimiento en la mano. Dos atributos que el señor de Palacio se ha pasado por el Arco de la Calzada, para decirlo de manera leonesa.

Es temprano para saber si Xóchitl le podrá competir a las corcholatas. Pero apenas alcanzará el tiempo para hacer su plataforma, su proyecto de país y llevarlo adelante sin enojarse y sin ocurrencias, y así diferenciarse de su principal adversario, el único que está haciendo campaña para la Presidencia de México hoy, de manera anticipada: Andrés Manuel López Obrador.