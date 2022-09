Reflejos de Sol | Viva México ¿con los militares?

Todo mundo habla hoy de la militarización. Y cuando hablamos de fervor patrio, recordamos las acciones de militares, como los Niños Héroes (que eran cadetes del heroico Colegio Militar y no participaron en la guerra de la Independencia pero su “gesta heroica” se conmemora dos días antes de la independencia, el 13 de septiembre),

Aunque la defensa que hicieron del Castillo de Chapultepec puede haber sido heroica, no impidió que el Ejército de Estados Unidos nos invadiera en el año de 1847, lo cual terminó con la pérdida de 55% por ciento del territorio nacional, o lo que es lo mismo, los territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte de los actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming.

Pero volviendo a los señores militares, ahora está de moda hablar de los riesgos de “militarizar” el país. A esta situación, se añade la declaración del general Felipe Andrade, nuevo comandante de la Guardia Nacional en Guanajuato, que asevera que es el remedio que México necesita”. ¿Quién tiene la razón?

RIESGOS DE LA MILITARIZACIÓN

La consultora Integralia acaba de publicar el estudio La militarización en México; hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022 y señala que algunos de los principales “riesgos de la militarización” son:

1.- Desbalance en la relación cívico militar (el ejército provee servicios básicos en un contexto que no es de guerra). ¿Por qué el ejército tiene que realizar labores como la construcción de un aeropuerto, administrar las aduanas o construir trenes? El presidente López Obrador dice que es para que no haya corrupción. ¿Eso quiere decir que los civiles son corruptos y los militares no? ¿Es en serio?

Además, eso provoca piso disparejo para competir entre empresas y militares, quienes adquieren incentivos para actuar con mayores riesgo de corrupción al no licitar obras y contratos.

2. Pérdida de capacidades de instituciones civiles del estado. Es decir, “si ya las cosas las va a hacer el Ejército, ¿para qué nos esforzamos para modernizar y hacer mejoras las instituciones civiles?” Pensar así es peligroso.

3. Estrategia de seguridad deficiente. Los militares son fuerzas de choque entrenadas para enfrentar amenazas a la seguridad nacional. No a la proximidad social, no a la seguridad pública. No necesariamente a más fuerza, más efectividad. No es una cuestión de cantidad

4 Debilitamiento del pacto federal. El ejército: armas de alto poder. Policías municipales: a algunas apenas les alcanza para uniformes. Un gran desequilibrio de recursos.

5. Violaciones a los derechos humanos con tal de eliminar las amenazas, existe el riesgo de que los militares abusen de su capacidad de fuerza. Las víctimas de estas violaciones rara vez obtienen justicia. Seguimos esperando justicia para Ángel Yael.

6. Opacidad. Las instituciones militares están menos sujetas a mecanismos de contrapeso, vigilancia y rendición de cuentas que los organismos civiles. Es más fácil que los militares reserven información por causas "de seguridad nacional".

7. Politización del Ejército. El riesgo pudiera ser que la lealtad esté más con un gobierno que les ha dado recursos crecientes que con el Estado o las instituciones.

IRAPUATO, GRITO HISTÓRICO

Hoy hace 212 años que conmemoramos la madrugada en que el cura Miguel Hidalgo y Costilla tañó la campana de la parroquia de Dolores (no se llamaba "Dolores Hidalgo") para convocar a la población: “Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno…” (que eran los franceses y Napoleón III).

Bueno, pero en Irapuato hoy va a ocurrir algo histórico y sin precedentes. En toda la historia de Irapuato, Lorena Alfaro García será la primera mujer, otra vez, la primera mujer en dar el Grito de Independencia.

Enhorabuena. Nunca olvidaremos esta ocasión porque nunca más se repetirá esa primera vez. ¡Viva la independencia nacional! Y ¡Viva la equidad de género! que llegó para quedarse y en Irapuato es una realidad.

Y como van las cosas, probablemente en 2024, una mujer pudiera dar el Grito el 15 de septiembre en el mismo lugar en que lo hizo el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla.