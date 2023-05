Reflejos de Sol | La tormenta que viene

En Guanajuato no ha llovido. Pero se avecina una tormenta que, si no fuera política, llenaría las presas del estado.

Ayer se presentó en León el movimiento #AhoraEsAdánAugusto. No hay manera de que el funcionario federal encargado de la política interior del país haya iniciado ya hace algunas semanas su precampaña para la Presidencia sin que Andrés Manuel López Obrador haya dado su visto bueno.

Morenistas de todo el estado se dieron cita en un hotel de León para mostrar músculo y lo hicieron. Ahí se encontraba también uno de los funcionarios federales más cercanos al Presidente: el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto.

GUERRA DE BARDAS

Hace ya varios meses en todo el país aparecieron cientos de bardas que decían "EsClaudia" en alusión a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Luego aparecieron nuevas pintas "espontáneas" con mensajes como "ConMarceloSí", expresando simpatía por el Canciller.

Luego, apareció "AhoraEsAdán" y en las pintas originales, con letra pequeña añadieron con letras pequeñas un letrero para que se leyera: "EsClaudia" "LaDeAmlo".

Si usted es partidario de Morena, parece que requerirá más que bardas para saber si hay una señal del oráculo, del jefe máximo, acerca de sus preferencias.

MIENTRAS, EN GUANAJUATO…

Si Gerardo Fernández Noroña pensaba que se llevaría los titulares de los periódicos en el estado después de que acudió a la Feria del Libro en León, tuvo que conformarse con responder que "cada quien hace su esfuerzo" cuando le preguntaron qué le parecía que a esa misma y hora y en esa ciudad los seguidores del secretario de Gobernación dejaron claro que están organizados y buscarán que Ahora sea Adán.

No obstante, hace dos semanas, en la misma ciudad, la expriísta y exalcaldesa Bárbara Botello anunció su entrada a Morena y se presentó en el desayuno en honor de Claudia Sheinbaum, al cual asistió también el procurador federal del Consumidor, y también exalcalde y expanista, Ricardo Sheffield.

Así que ya quedaron más que claros los bandos de Morena en Guanajuato. Choque de trenes, tormenta perfecta, como sea, la candidatura de ese partido a la gubernatura del estado será disputada y acaso terminará en unidad.

La cereza del pastel es que el martes estará en León Marcelo Ebrard. Después de inaugurar la oficina de pasaportes en Salamanca, se dará tiempo para ir a la capital de la piel y del calzado para presentar su libro. Ahí podremos mirar qué morenistas se le acercan y quiénes son sus seguidores en el estado, junto con la senadora Malú Mícher.

No sabemos a qué, pero lo cierto, y en política no hay coincidencias, unas horas antes de que se presentara #AhoraEsAdán Augusto, estuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en territorio guanajuatense. De seguro no vino a revisar los avances en la reconfiguración de la Refinería Antonio M. Amor, que parece que son bastante limitados pues ya van varias visitas al mismo lugar y en cuanto a modernización de la instalación petrolera todo sigue igual.

AL MAESTRO, CON CARIÑO

El Día del Maestro es como el de las Madres. Cada día del año se les debería honrar. Maestros y maestras no solamente son quienes comparten sus conocimientos en las aulas, sino quienes contribuyen a formar a las nuevas generaciones.

Vale la pena mencionar a todas aquellas personas que comparten generosamente sus conocimientos para que quienes aprenden tengan una vida mejor. Y lo que parece obvio en este día requiere que recordemos que si verdaderamente nos importan los Maestros es porque es valioso para nosotros, como sociedad: el conocimiento. Más que el dinero, o las ideologías, lo que aprendemos nos define como personas.

Los conocimientos nos ayudan a crecer y a comprender el mundo para encontrar un camino a la felicidad. Un camino propio y no uno que nos muestre dinero fácil o avanzar a través del encono o el odio.

Feliz Día a todos aquellos que muestran un camino de paz para que la gente que venga construya un camino propio y una civilización que pueda honrar a esos maestros que hoy recordamos.